Tennislegende Rafael Nadal keert terug op Roland Garros: 'Dit gaat een speciaal moment worden'

Rafael Nadal was jarenlang de koning van Roland Garros, maar één ding staat vast: de gestopte tennislegende zal dit jaar het grandslamtoernooi niet gaan winnen. Toch kunnen de tennisfans hem in Parijs bewonderen, want de Spanjaard reist speciaal naar de Franse hoofdstad af om een mooi eerbetoon voor hem bij te wonen.

"Rafa heeft geschiedenis geschreven op Roland Garros en zijn veertien titels zullen misschien wel ongeëvenaard blijven. De ceremonie vindt plaats aan het einde van de dagsessie op 25 mei op Court Philippe Chatrier", zei toernooidirecteur en tweevoudig grandslamkampioene Amélie Mauresmo tijdens een persconferentie over het eerbetoon.

Nadal staat er niet om bekend dat hij graag in de schijnwerpers staat, maar voor zijn zo geliefde toernooi maakt hij een uitzondering. "Ik weet dat zeker dat het een speciaal moment gaat worden. Ik hou niet van eerbetonen, maar dit Roland Garros is zonder twijfel belangrijkste plek van mijn carrière. Dus als er iets groot gedaan moet worden, dan moet het daar zijn. Ik ben blij dat het op deze manier gaat", vertelde hij erover in gesprek met de Spaanse tak van Eurosport.

De Spaanse recordkampioen heeft volgens Mauresmo nog geen idee wat er gaat gebeuren. "Het meeste zal een verrassing voor hem zijn. Hij heeft ons wel zijn wensen laten weten. Het is iets dat zijn eenvoud, authenticiteit en klasse moet weerspiegelen. We proberen aan zijn eisen te voldoen", vertelde de Française in gesprek met RTL.

Koning van Roland Garros

Nadal debuteerde in 2005 op Roland Garros en was vanaf dat moment nagenoeg onverslaanbaar op het gravel in Parijs. Hij won vier jaar achter elkaar de titel en leed pas in 2009 zijn eerste nederlaag toen hij in de vierde ronde verloor van de Zweed Robin Söderling. Nadal domineerde in de jaren daarna echter weer als vanouds en won van 2010 tot en met 2014 het grandslamtoernooi.

De Spaanse tennislegende kende vervolgens twee mindere jaren, maar was van 2017 tot en met 2020 wederom onverslaanbaar. Nadal won in 2022 nog een keertje de titel en eindigde daarmee op maar liefst veertien eindzeges. Hij deed vorig jaar voor de laatste keer mee, maar strandde toen al in de eerste ronde tegen latere finalist Alexander Zverev. In het najaar zette hij een punt achter zijn loopbaan na de nederlaag tegen Nederland in de Davis Cup.

Met zijn veertien titels is hij veruit de recordhouder wat betreft titels op Roland Garros. De Zweedse legende Bjorn Borg volgt op gepaste afstand met zes eindzeges. Nadal staat ook ruim bovenaan als het gaat om het meeste aantal titels op hetzelfde grandslamtoernooi. Novak Djokovic staat op die lijst tweede met tien overwinningen op de Australian Open en Roger Federer is de nummer 3 met acht Wimbledon-titels.