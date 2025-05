Tennislegende Rafael Nadal geeft duidelijke mening over dopingschorsing Jannik Sinner: 'Daar geloof ik echt wel in'

Toptennisser Jannik Sinner keerde deze week in Rome terug van een dopingschorsing. Hij kan daarbij op bijval rekenen van legende Rafael Nadal. De voormalig tennisser heeft het opgenomen voor de Italiaan en gelooft niet dat hij expres doping gebruikt zou hebben.

De Italiaanse tennisser maakte dit weekend zijn rentree in eigen land tijdens het ATP-toernooi in Rome na een drie maanden durende schorsing. De schorsing zorgde voor veel kritiek onder collega-tennissers van de nummer één op de wereldranglijst.

Jannik Sinner doet onthulling na terugkeer op tennisbaan: 'Ik heb enorm getwijfeld aan mezelf' Jannik Sinner is officieel weer tennisser. De Italiaan moest een dopingschorsing van drie maanden uitzitten, maar in Rome keerde hij terug op de ATP-tour. Sinner onthult nu dat hij in de tijd van zijn schorsing enorm aan zichzelf heeft getwijfeld.

'Alle grandslamtitels afgenomen'

Onder andere Novak Djokovic en Serena Williams uitten hun onvrede over de 'te milde' schorsing. Sinner miste gedurende de drie maanden dat hij niet speelgerechtigd was geen enkel grandslamtoernooi. Volgens Williams zou zij zelfs “20 jaar geschorst zijn” en zouden “al haar grandslamtitels zijn afgenomen” als zij hetzelfde zou hebben gedaan als de Italiaan.

Roestige tennistopper Jannik Sinner keert succesvol terug na schorsing en treft nu Nederlander Jannik Sinner is na zijn schorsing van drie maanden weer teruggekeerd op de tennisbaan. In thuisland Italië won hij in de tweede ronde van het masterstoernooi te Rome van Mariano Navone.

'Niet opzettelijk'

Maar, te midden van alle kritiek, kan de toptennisser ook op bijval rekenen van een legende. In een interview met CNN heeft Nadal zijn steun uitgesproken voor Sinner. “Uiteraard heb ik niet alle informatie over de zaak. Maar ik denk absoluut niet dat Jannik opzettelijk iets heeft gedaan wat niet toegestaan is”, aldus de Spanjaard.

“Tijdens mijn twintigjarige carrière heb ik alle testen doorstaan en ik geloof echt in het proces," ging hij verder. "Ik denk niet dat Jannik anders is behandeld omdat hij de nummer 1 van de wereld is. Ik kan eigenlijk niets anders zeggen, want dan zou ik denken dat we niet in een rechtvaardige wereld leven. En daar geloof ik echt wel in."

Carlos Alcaraz 'superblij' met terugkeer Jannik Sinner na dopingschorsing: 'Geweldig voor het tennis' Toptennisser Carlos Alcaraz is blij met de terugkeer van zijn concurrent Jannik Sinner. Na een lange dopingschorsing komt de Italiaan weer voor het eerst in actie op het masterstoernooi in Rome. "Ik hoop dat we elkaar treffen in de finale."

'Belangrijker dan alles'

Tijdens zijn comeback won de nummer één van de wereld direct van de Argentijn Mariano Navone in de eerste ronde en was achteraf dolgelukkig dat hij weer dat hij weer de baan op kon. "Ik heb lange tijd op dit moment gewacht. Dit is echt belangrijker dan alles voor mij op dit moment. Dus ik ben echt heel gelukkig. Natuurlijk is het ook geweldig dat ik nog een wedstrijd mag spelen hier. We gaan zien wat er in die partij gaat gebeuren."

De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt maandag in de derde ronde tegen Jesper de Jong. De Nederlander verloor in de kwalificaties, maar werd door een paar afmeldingen toch toegelaten tot het hoofdtoernooi als lucky loser. De Jong profiteerde optimaal van dat gelukje, want bij zijn debuut op een masterstoernooi wist hij direct twee duels te winnen.