Rafael Nadal was zondag een van de belangrijkste gasten op de tribune van de Australian Open-finale. Althans dat was zo voor finalisten Carlos Alcaraz en Novak Djokovic. Beide topspelers hadden een mooie lofzang over voor Nadal en daar reageert hij daags na de finale op.

De finale van de Australian Open ging zondag tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic. Nadat de Servische tennislegende de eerste set nog won, was vervolgens alles voor het Spaanse supertalent. Alcaraz won voor het eerst in zijn loopbaan de Australian Open en daarmee pakte hij een iconisch record. Met zijn 22 jaar is de Spanjaard nu de jongste speler ooit die alle Grand Slams op zijn naam wist te schrijven.

'Het is een grote eer'

De finale werd gespeeld onder het toeziend oog van tennislegende Nadal. Hij won de Australian Open zelf twee keer. Alcaraz en Djokovic waren enorm vereerd dat Nadal aanwezig was. Dit liet de Serviër ook weten in zijn speech na de wedstrijd. "Het voelt heel raar om je daar op de tribune te zien en niet hier op de baan. Ik wil wel zeggen dat het altijd een eer is geweest om de baan met je delen en dat het een eer is om jou als toeschouwer hier te hebben. Dank je wel dat je hier bent."

Ook Alcaraz vond het maar vreemd om Nadal op de tribune te zien en niet op het veld. Hij herinnerde zich nog dat de toptennisser bij hem kwam kijken toen hij 15/16 jaar oud was, maar nog nooit als professioneel tennisser. Alcaraz vindt het dan ook een grote eer dat Nadal in Australië bij de finale kwam kijken. De twee speelden niet vaak tegen elkaar (drie wedstrijden, 2-1 in het voordeel van Nadal), maar Alcaraz geeft aan dat hij het altijd 'een enorme eer heeft gevonden om de baan met Nadal te delen'.

Rafael Nadal

In een Instagram-story na de finale richtte Nadal zich vooral tot Djokovic. "Gefeliciteerd Novak met het behalen van nog een finale in Melbourne en het blijven schrijven van geschiedenis in onze sport. Ook bedankt voor je mooie woorden", doelt Nadal op Djokovic zijn speech na de finale.