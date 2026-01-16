Fans kijken er reikhalzend naar uit: de terugkeer van tennislegende Roger Federer op de baan. Hij dubbelt op de Australian Open met andere grootheden. Als voorafje nam Federer het op tegen Casper Ruud, de huidige nummer 13 van de wereld. En prompt won de Zwitser.

Federer stapte in de Rod Laver Arena de baan op met Ruud. De Zwitserse maestro won een tiebreak van de Noor met 7-2. Federer, zesvoudig winnaar van de Australian Open, is terug in Australië voor een dubbelwedstrijd met Andre Agassi, Lleyton Hewitt en Pat Rafter. Dit alles als onderdeel van de openingsceremonie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

'Ik ben blij hoe ik de bal raak'

Na afloop van de training met Ruud werd de kampioen van 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018 op de baan geïnterviewd. "Ik speel morgen (zaterdag 17 januari, red.) dubbel, ik hoop dat de mensen komen kijken. Misschien wordt het leuk. Ik kan niet wachten om met Andre, Lleyton en Pat te spelen, mannen met wie ik een lange geschiedenis heb", sprak Federer.

"Normaal gesproken zouden we het hebben over hoe ik me voel, maar nu telt mijn vorm niet. Ik ben erg blij met hoe ik de bal raak en het was een waar voorrecht om terug te zijn op de Rod Laver Arena", zei Federer glunderend. Hij kreeg de vraag van de organisatie of hij wilde trainen. Daarop antwoordde Federer ja. "Bedankt dat jullie gekomen zijn en dit moment heel speciaal voor mij hebben gemaakt. Het betekent veel."

Federer weigert wildcard

Door zijn spel kreeg de 20-voudig grandslamwinnaar na afloop de vraag of hij een wildcard wil voor het hoofdtoernooi. "Nee, nee, nee. Ik ben hier niet om te spelen. Mijn kuit trilt, mijn lichaam is niet klaar, mijn geest is niet klaar. Ik hou gewoon van Melbourne om wat het is. Het is fijn om hier na zoveel jaren terug te zijn en plezier te hebben. Mijn familie, mijn ouders zijn ook gekomen. Het is een reis vol herinneringen en we voelen een beetje nostalgie."

Oh, Roger 😍



That backhand down the line will never get old 💫 pic.twitter.com/FAD8yOiQi9 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026

Federer heeft naar eigen 'geweldige momenten' beleefd in Melbourne. "Ik kwam hier al in 1998, toen ik bij de junioren speelde, en daarna bijna elk jaar totdat ik zes jaar geleden met pensioen ging, op deze baan, tegen Novak (red. Djokovic). Ik heb nog geprobeerd een beetje te spelen, maar het is geweldig om terug te zijn in Australië, vooral voor een vakantie", legde Federer lachend uit.

