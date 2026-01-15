Tennislegende Roger Federer is terug op de Australian Open, het laatste grandslamtoernooi dat hij won (2018). De Zwitser maakt een relaxte indruk en spreekt ontspannen met de pers. Hoe anders was dat in de nadagen van zijn tennisbestaan, toen hij naar eigen zeggen 'leugens' verzon.

Federer geldt als een van de beste tennissers aller tijden. Zijn sierlijke stijl maakte hem razend populair bij de fans. Zelfs toen hij tegen het einde van zijn carrière van de ene in de andere blessure viel, bleef hij een lust voor het oog om naar te kijken. In aanloop naar de Laver Cup van 2022 kondigde de 103-voudig toernooiwinnaar zijn afscheid aan. Het werd een tranentrekkend afscheid.

Leugens om bestwil

De toen 41-jarige Federer kreeg meermaals de vraag wanneer hij zou stoppen. "Ik denk dat ik er wel helemaal klaar voor was om met pensioen te gaan. Dus toen het eenmaal zover was, was het vooral een opluchting dat ik me niet meer hoefde af te vragen wanneer ik met pensioen zou gaan, hoe ik met pensioen zou gaan en hoe het zou voelen", zegt hij in Melbourne.

"Ik hoefde me tenminste niet meer aan te passen aan de media, geen leugens te vertellen", gaat King Roger verder. Met stalen gezicht beweerde Federer destijds dat het prima ging, terwijl hij verging van de pijn. "Mijn ouders belden me op en vroegen: 'Wanneer ga je het bekendmaken? Je peetvader vraagt ​​hoe je je voelt. Ik weet hoe je je voelt. Mag ik het hem vertellen? Het zou zomaar kunnen uitlekken.' Ik dacht: jeetje", blikt hij nu terug.

Inmiddels bevalt het pensionado leven hem wel. "Je bent gewoon blij als alles geregeld is. Het leven is geweldig, om eerlijk te zijn. Ik begin eraan te wennen. Ik het gevoel dat ik mijn schema goed onder controle heb. Ik heb het erg naar mijn zin met de kinderen en met Mirka. We genieten er volop van. Het is fantastisch."

Tennisliefhebber

Van Federer hoeven we niet te verwachten dat hij ooit trainer wordt. "Al zei Stefan Edberg (zijn oude coach, red.) hetzelfde", lacht hij. Op het moment is de Zwitser vooral tennisliefhebber. "De rivaliteit tussen Alcaraz en Sinner is geweldig. Ze spelen ongelooflijk goed tennis. Ik vond de finale van Roland Garros echt fantastisch."

Federer noemt de zinderende eindstrijd 'een van de beste wedstrijden die we ooit in onze sport hebben gezien'. "Ik heb een beetje met die jongens getraind. Ze slaan de bal ongelooflijk goed. Er zit natuurlijk nog meer in ze. Ik hoop alleen maar dat ze blessurevrij blijven."

