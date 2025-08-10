Roger Federer stopte bijna drie jaar geleden als proftennisser, maar later dit jaar zal de Zwitser toch weer te bewonderen zijn op de baan. De tennislegende heeft bekendgemaakt dat hij in het najaar zijn opwachting gaat maken tijdens het masterstoernooi van Shanghai.

Federer, die vrijdag zijn 44ste verjaardag vierde, zal dan niet terugkeren bij de profs, maar hij gaat een demonstratiewedstrijd spelen in de Chinese stad. De Rolex Shanghai Masters, zoals het toernooi officieel het, maakt zondag bekend dat de Zwitser op vrijdag 10 oktonber in actie zal komen tijdens de 'Roger & Friends Celebrity Doubles Match'.

"Ik ben heel blij om terug te komen naar Shanghai. De stad is altijd een speciale plek voor mij geweest, met geweldige fans, onvergetelijke herinneringen en liefde voor de sport. Ik hoop jullie daar te zien", zegt de Zwitser. Federer zal samen met oud-proftennisster Jie Zheng, acteur Donnie Yen en voetballer Wu Lei de baan opstappen.

Zheng haalde in 2008 de halve finales van Wimbledon en was ook een tijdje de nummer 15 van de wereld. In het dubbelspel won ze met landgenote Yan Zi in 2006 de Australian Open en Wimbledon.

Federer keert jaarlijks terug in Shanghai

De 20-voudig grandslamkampioen speelde in zijn loopbaan regelmatig in Shanghai, maar maakt er sinds zijn pensioen in 2022 een traditie van om alsnog elk jaar de Chinese stad te bezoeken. Hij kreeg in 2023 een speciale trofee uitgereikt als waardering voor zijn indrukwekkende carrière en vorig jaar speelde hij ook al een demonstratiewedstrijd.

Hij tenniste toen samen met zanger en acteur Eason Chan tegen de Chinese proftennisser Zhang Zhizhen en olympisch tafeltenniskampioen Fan Zhedong. Net als vorig jaar zijn de beroemdheden waarmee hij speelt dus vooral bekend in China en niet in de rest van de wereld.

De Zwitser besloot vorig jaar om na zijn dubbelwedstrijd om nog een paar dagen te blijven hangen en bezocht vervolgens ook de finale tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. De Italiaan won in twee sets van de Servische tennislegende is dit jaar dus de titelverdediger. Het masterstoernooi van Shanghai begint op woensdag 1 oktober en de finale is op zondag 12 oktober.

Successen in Shanghai

Federer boekte tijdens zijn loopbaan vele successen in de Chinese stad. Hij won er in 2006 en 2007 de ATP Finals, maar dat toernooi verkaste in 2009 naar Londen en wordt inmiddels in Turijn gehouden. Shanghai kreeg als goedmakertje voor het verplaatsen van het eindejaarstoernooi er wel een mastersevenement voor in de plaats en daar won Federer in 2014 en 2017 de titel.