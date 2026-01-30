De uitbarsting van toptennisster Coco Gauff na haar nederlaag op de Australian Open maakte flink wat los de afgelopen dagen. De Amerikaanse beklaagde zich net als enkele collega's vervolgens over een gebrek aan privacy. Tennislegende John McEnroe, die zelf nog weleens moeite had zijn emoties in bedwang te houden, geeft in gesprek met Sportnieuws.nl aan dat hij zijn landgenote wel begrijpt en pleit voor verandering.

Gauff leed in de kwartfinales een kansloze nederlaag tegen Elina Svitolina en sloeg vervolgens achter de schermen een racket aan diggelen. De Amerikaanse dacht dat ze dat buiten het zicht van de camera's deed, maar zelfs in de catacomben hangen die bijna overal en dus werd de uitbarsting van Gauff ook vastgelegd. De beelden werden direct uitgezonden en gingen vervolgens het hele internet over.

Zelf baalde ze daar na afloop duidelijk van tijdens de persconferentie en de afgelopen dagen spraken meerdere spelers zich uit over het gebrek aan privacy op de Australian Open. Oud-toptennisser McEnroe, dit jaar als expert van Eurosport aanwezig in Melbourne, begrijpt die klachten maar al te goed.

'Je kunt je nergens verschuilen'

"Als oud-speler zou ik hebben gezegd: haal ze hier weg, ze hebben geen enkel recht om dit te doen", vertelt McEnroe in gesprek met deze site over het moment van Gauff. "Tegenwoordig lijkt het alsof er overal camera's zijn en dat is niet alleen bij tennistoernooien. Het voelt alsof je je nergens kunt verschuilen."

De Amerikaan werd naast zijn kwaliteiten als tennisser beroemd door zijn uitbarstingen op de baan en kon het Gauff dan ook niet kwalijk nemen dat ze haar racket aan gruzelementen sloeg: "Ik zou hetzelfde doen als ik zo'n wedstrijd had gespeeld. Je bent dan gefrustreerd en ze dacht dat ze ergens liep waar niemand het kon zien."

McEnroe pleit voor verandering

Hij pleit ervoor dat spelers een speciale plek krijgen waar ze even stoom kunnen afblazen: "Er zou een plek moeten zijn waar spelers weten dat er daar geen camera's hangen. Het zou ze vooraf verteld moeten worden. Als je je wil afsluiten dan moet je daar naartoe gaan."

Een aantal speelsters gaf aan dat er alleen niet in de kleedkamer gefilmd lijkt te worden, maar McEnroe begrijpt ook waarom Gauff haar woede daar niet afreageerde: "Misschien wilde ze haar frustratie niet aan de andere speelsters tonen en dan doe je het ergens anders. Op een plek waar je heen kan gaan om wat stoom af te blazen en zo hard als mogelijk kunt schreeuwen."

'Helaas deed ik het waar mensen me zagen'

Zelf weet de zevenvoudig grandslamkampioen maar al te goed hoe het is om gefrustreerd te zijn na een wedstrijd. Hij doet dan ook geen enkele moeite om te verbergen dat hij zich in het verleden weleens kon laten gaan: "Ik heb het zeker ook gedaan en helaas deed ik het vaak op een plek waar mensen me konden zien."

Het toernooi duurt nog tot en met zondag 1 februari.

