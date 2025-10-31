Andy Murray heeft een commerciële nieuwe deal getekend. De oud-toptennisser is al een tijdje uit het wereldje en gaat zich nu inzetten als gezicht van dierenvoermerk Purina.

De tweevoudig kampioen van Wimbledon zal in verschillende TV-commercials van Purina te zien zijn door heel Engeland. Daarbij krijgt Murray gezelschap van zijn eigen huisdier: de negen maanden oude puppie Bonny. Eerder was één van de beste Britse tennissers aller tijden al te zien in een commercial voor het grootste aardappelmerk van het land. Voor Albert Bartlett is Murray nog in een reclame te zien tot en met december.

Murray is al een tijdje niet meer actief in de tennissport en verdient zijn geld op andere manieren. Zo is hij dus regelmatig te zien in TV-commercials en klimt hij omhoog in de wereld van het golfen. Murray was al actief op meerdere professionele golftoernooien en de handicap van de Brit wordt alsmaar beter. De tenniskampioen stond voor het laatst op de baan tijdens het dubbeltoernooi van de Olympische Spelen in Parijs vorig jaar.

Trainer

Even leek Murray zich volledig te gaan storten op het vak van tennistrainer. Zo hielp hij onder andere zijn oud-rivaal Novak Djokovic voorbereiden op een aantal belangrijke toernooien. Die samenwerking liep echter niet lang, waarna Murray zich ook niet verbond aan een andere tennisser. Na zes maanden gingen de twee in goed overleg uit elkaar. Djokovic zei toen dat er 'simpelweg niet meer uit de samenwerking te halen viel'. Murray besloot toen dus geen nieuwe pupil te kiezen.

Privéleven

Murray is in zijn privéleven nog altijd erg gelukkig met zijn vrouw Kim Sears, waar hij vier kinderen mee heeft. Sears is een kunstenaresse die in de tenniswereld bekend staat vanwege haar uitgesproken mening. Waar Murray zich focust op zijn golfcarrière verzorgen de twee ook gezamenlijk hun kinderen. De Brit heeft drie dochters en één zoon en gaf al eens aan dat het zijn van een familieman voor hem belangrijker is dan het winnen van tennistoernooien, wat inmiddels dus golfwedstrijden zijn geworden.