Tennislegende uit forse kritiek op Novak Djokovic: 'Dan zou ik verrast zijn'

Een van de beste tennisspeelsters aller tijden, Chris Evert, heeft geen hoge verwachtingen meer van Novak Djokovic. Desondanks schrijft ze een van de grootste spelers aller tijden nog niet helemaal af.

De Servische tennislegende Novak Djokovic heeft in zijn carrière 24 Grand Slams gewonnen, een absoluut record bij de mannen. Hij staat nu gelijk met Margaret Court op de eeuwige ranglijst.

Twijfels

Djokovic maakt er geen geheim van dat de Grand Slam-titels zijn absolute prioriteit hebben en hoopt er nog meer te winnen voor hij zijn carrière beëindigt. Gezien het feit dat hij vorig jaar alleen olympisch goud won en zijn laatste ATP-titel eind 2023 pakte, twijfelen velen eraan of hij daarin zal slagen.

Ook tennislegende Evert is niet meer helemaal overtuigd van de Servische toptennisser. “Ik zal hem nooit onderschatten, maar ik zou verrast zijn als hij er nog een wint”, aldus Evert tegenover Forbes.

Roland Garros

De Amerikaanse denkt dat als Djokovic nog een Grand Slam-titel pakt, het in ieder geval niet op Roland Garros zal zijn. "Het zou een leuke verrassing zijn, vooral gezien zijn recente resultaten. Ik heb hem briljant zien spelen op gras, hij heeft Wimbledon zo vaak gewonnen, daarom kan ik niet zeggen: 'Nee, hij wint geen Grand Slam meer.' Maar ik denk niet dat het Roland Garros zal zijn."

Genève

Het is aan Djokovic om te bewijzen dat hij het nog wel op Roland Garros kan. Een week voorafgaand aan het grandslamtoernooi in Frankrijk, zal hij zijn opwachting maken in Genève. Meerdere mensen vroegen zich af waarom de Serviër ervoor heeft gekozen om aan dit relatief kleine toernooi mee te doen, aangezien topspelers er meestal niet voor kiezen om een week voor een grandslamtoernooi aan een ander evenement deel te nemen.

Roland Garros begint op 25 mei, terwijl Wimbledon op 30 juni van start gaat.