Tenniswereld zoekt naar verklaring voor opmerkelijke keuze Novak Djokovic: 'Dat is voor hem belangrijk'

Er is veel te doen om Novak Djokovic. De toptennisser heeft meerdere opvallende keuzes gemaakt. Zo gaat hij weer meedoen aan het relatief kleine toernooi van Genève. De toernooidirecteur probeerde te verklaren waarom de Serviër hiervoor heeft gekozen.

Djokovic besloot het Masters-toernooi van Rome over te slaan, reisde voor zaken naar Beverly Hills en bevestigde zijn deelname aan het toernooi van Genève. Hij keerde terug naar de Servische hoofdstad Belgrado om zich voor te bereiden op dat toernooi en daarna Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

Thierry Grand, directeur van het ATP 250-toernooi in Genève, kwam in gesprek met de lokale krant Tribune de Genève met een aantal redenen om te verklaren waarom de succesvolle tennisser opnieuw meedoet aan dit relatief kleine toernooi, dat hij vorig jaar ook al als voorbereiding op Roland Garros gebruikte. Topspelers kiezer er meestal niet voor om een week voor een grandslamtoernooi aan een ander evenement mee te doen.

Ambities

"De eerste reden is puur sportief. Novak heeft wedstrijden nodig voor Roland Garros. Hij is nog steeds ambitieus om grote dingen te bereiken op een Grand Slam", verklaart Grand.

Vorig jaar strandde Djokovic in de halve finale in Genève na een nederlaag tegen Tomáš Macháč. Dit jaar presteert Nole nog niet denderend, niet alleen op gravel, maar over de hele linie. Op gravel speelde hij dit jaar pas twee wedstrijden, die hij beide verloor. In Monte Carlo was de Chileen Alejandro Tabilo te sterk en in Madrid verloor hij van de Italiaan Matteo Arnaldi.

Familie

"Een tweede mogelijke reden waarom Novak voor Genève (en niet voor Hamburg, dat in dezelfde week plaatsvindt) heeft gekozen, is dat hij hier familie heeft. Zijn tante en twee neven wonen in Genève", aldus Grand.

Vorig jaar vertelde Djokovic over zijn familiebanden: "Ik heb mijn familie hier vaak bezocht, ik heb hier getraind en ik voel me hier thuis. Een van mijn nichtjes is getrouwd met Timothe Cognat, voetballer van Servette. Dat geeft me een extra reden om hen te steunen."

Hij vervolgde: "In 2014 was ik hier om mijn peetoom Neven Marković bij Servette te zien spelen toen ze in de tweede divisie zaten. Tien jaar later was ik aanwezig bij het kampioensfeest van Young Boys."

Kleingeld

Grand gaf ook nog een andere mogelijke reden: "Als hij terugkomt, betekent dat dat we het vorig jaar goed hebben gedaan. Novak is geen verwende ster, hij gedroeg zich vorig jaar voorbeeldig. Het is belangrijk voor hem dat hij zich thuis voelt", zegt Thierry Grand.

Een reden die Grand niet noemde was geld, maar dat kan natuurlijk ook een rol hebben gespeeld. Het is nog niet bekend hoeveel de organisatie van het toernooi in Genève aan Djokovic heeft betaald om deel te nemen: "We maken de bedragen die we aan tennissers betalen niet bekend", zegt Grand.

Maar journalisten melden wel dat leden van de 'Grote Vier' weleens een miljoen euro hebben ontvangen om op toernooien van dit kaliber te spelen. De winnaar in Genève krijgt 82.350 frank (bijna 90.000 euro), wat voor Djokovic waarschijnlijk kleingeld is. Hij verdiende in zijn carrière alleen al aan prijzengeld zo'n 187 miljoen dollar.

Naast Djokovic doen ook grote namen als Grigor Dimitrov, Taylor Fritz, Casper Ruud, Tomáš Macháč mee in Genève. Het toernooi begint op 17 mei.