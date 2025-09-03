Venus Williams moest dinsdagavond definitief de US Open verlaten. Na uitschakeling in het enkelspel is nu ook haar herkansing in de dubbel voorbij. Samen met haar partner Leylah Fernandez verloor ze van Taylor Townsend en Katerina Siniakova. Betekent dit dan einde verhaal voor de inmiddels 45-jarige tennislegende?

De partij in de kwartfinale was al snel gespeeld. Townsend en Siniakova bleken te sterk voor Amerikaans tennisicoon Williams en de Candese Fernandez. Het werd 6-1, 6-2.

De Amerikaanse Townsend en Tshjechische Siniakova gaan dus naar de halve finale. Voor Williams betekent het dat haar toernooi in New York er nu echt op zit. De 45-jarige maakte op de Grand Slam haar entree en was erg emotioneel na haar uitschakeling in het enkelspel.

Rentree

Williams kreeg een wildcard voor het toernooi dat ze twee keer won. In de eerste ronde nam ze het op tegen de Tsjechische Karolína Muchová, die in 2023 finaliste was op Roland Garros. De Amerikaanse pakte een set, maar was in de beslissende derde nergens te bekennen.

Williams keek hoe dan ook terug op een geslaagde rentree op een grandslamtoernooi. Na afloop kreeg ze de vraag wat ze zichzelf bewezen had door terug te zijn. "Voor mij betekende terugkeren op het veld dat ik mezelf de kans gaf om gezonder te spelen. Als je ongezond speelt, zit dat in je hoofd. Dus het was fijn om vrijer te zijn", erkende Williams, die duidelijk emotioneel geraakt was.

Oproep aan Serena

Ze belandde ook via een wildcard in het dubbelspel, samen met Fernandez. Maar nu zal ze echt het toernooi verlaten. Ze deed eerder nog een oproep aan haar zus Serena om te komen kijken. "We hebben haar nodig in onze spelersbox. Dus mijn boodschap is: Serena, je moet hierheen komen."

Die woorden klonken voor de duizenden fans als muziek in de oren. De tennislegende is nog altijd immens populair en dus hoopte heel tennisliefhebbend Amerika dat de jongste van de Williams-zusjes acte de presence geeft bij de wedstrijd van Venus en Fernandez. Dat bleek helaas niet het geval. Wel had Venus goed nieuws voor haar fans.

Einde verhaal?

De zevenvoudig grandslamwinnares liet na afloop weten dat ze voorlopig van plan is te blijven spelen. "Als zich een mogelijkheid voordoet om te spelen, dan keer ik hopelijk ergens dit jaar nog terug", zei ze.

