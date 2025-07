Het sprookje rond de plotselinge terugkeer van tennisicoon Venus Williams is nog niet ten einde. De 45-jarige Amerikaanse tennisster besloot uit liefde voor de sport terug te keren. Daar plakt ze nu een toernooi aan vast.

De 7-voudig grandslamwinnares kondigde nooit officieel haar afscheid van de sport in. Toch leek ze in 2023 afscheid genomen te hebben van de sport: ze speelde geen toernooien meer. Recent accepteerde ze een wildcard voor de Washington Open (Citi Open) en liet de tenniswereld zien dat ze nog altijd niet met pensioen is.

Oudste tennisster

Met haar 45 jarige leeftijd is Williams absoluut geen jonkie meer. Toch liet ze zien enorme klasse te bevatten: ze won in de eerste ronde van de nummer 36 van de wereld, landgenote Peyton Stearns. Een ronde later was de droomrentree helaas weer voorbij. Williams is de oudste speelster sinds Martina Navratilova in 2004 die een wedstrijd op de WTA-tour weet te winnen. Zij was 47 jaar en 8 maanden oud toen ze een wedstrijd op Wimbledon won.

Cincinnati Open

Het zal niet lang duren voordat Williams opnieuw in actie komt. Ze heeft een wildcard gekregen voor de Cincinnati Open. Dat toernooi wordt gehouden van dinsdag 5 augustus tot en met maandag 18 augustus. Door haar overwinning op de Citi Open heeft Williams opnieuw een status op de wereldranglijst. De voormalig nummer één van de wereld is de nieuwe nummer 643 van de wereld.

Dat Williams redelijk simpel weer het topniveau aankan, is verrassend te noemen. "Ik bleef fit. Ook als ik geen tennis speelde, was ik altijd in de sportschool", vertelde ze over haar rentree. "Het enige verschil nu is, denk ik, dat ik gewoon stijver ben. Maar ik ben sowieso altijd al een behoorlijk stijf persoon geweest, dus m’n spieren zijn nu nóg stijver - wat misschien goed is, of misschien juist niet."

"Maar fysiek voel ik me eigenlijk grotendeels hetzelfde. Ik heb geen grote blessures of zo die me echt slopen. Als je op de tour speelt, komt er altijd wel iets opzetten, geloof me."