Het eerste grandslamtoernooi van 2026 nadert. Kijkers op ESPN zullen de vertrouwde stemmen van twee commentatoren moeten missen, want de Amerikaanse zender heeft ingegrepen.

Pam Shriver (63) en Brad Gilbert (64) maken geen deel meer uit van het team dat de Australian Open 2026 zal verslaan. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 17 januari in Melbourne, waar Jannik Sinner en Madison Keys hun titels uit 2025 verdedigen.

Van John McEnroe tot Carolina Wozniacki

ESPN maakte een kleine anderhalve week voor het begin van de major het mediateam bekend. Dat zorgde voor heel wat reuring op sociale media. Katie George zal de presentatrice zijn in de eerste week van het toernooi, en Malika Andrews in de tweede. Het team omvat tennislegendes zoals John McEnroe en Chris Evert, naast grote namen als Caroline Wozniacki, Sam Querrey en Chris Eubanks.

Shriver en Gilbert, al lange tijd commentatoren voor ESPN, stonden echter niet meer op de lijst, wat fans onmiddellijk opviel. Shriver, voormalig US Open-finaliste en voormalig nummer 3 van de WTA, reageerde op de ESPN-post op platform X.

Thanks for the 35+ amazing years. I recall AO 1990, after an early round loss, working for ESPN for the first time. I was prepared for more, but was told it was time to streamline. Meanwhile my thoughts are with Eaton & Palisades Fire victims on a tough 1 year anniversary. — Pam Shriver (@PHShriver) January 7, 2026

"Bedankt voor meer dan 35 fantastische jaren! Ik herinner me de Australian Open van 1990, na een vroege nederlaag, toen ik voor het eerst voor ESPN werkte. Ik was klaar om te blijven, maar er werd me verteld dat het tijd was om met pensioen te gaan", schreef de Amerikaanse op het sociale medium.

Ook tenniscoach gedumpt

Een andere internetgebruiker vroeg zich af waar BG is in het rijtje met commentatoren. Brad Gilbert, voormalig coach van Andre Agassi, Andy Roddick, Andy Murray en Coco Gauff, antwoordde: "Hij heeft een geweldige carrière van 23 jaar gehad."

ESPN heeft de redenen voor het beëindigen van de samenwerking met Pam Shriver en Brad Gilbert niet genoemd.

Stijging van het prijzengeld

De kwalificaties voor de Australian Open 2026 vinden plaats van 11 tot 15 januari, het toernooi zelf begint op 17 januari. De damesfinale wordt gespeeld op 31 januari en de herenfinale op 1 februari.

De winnaars gaan naar huis met 4,15 miljoen Australische dollars (2,4 miljoen euro), een stijging van 19 procent ten opzichte van 2025. Het totale prijzengeld is gestegen naar 111,5 miljoen Australische dollars (bijna 64 miljoen euro). Dat is 16 procent meer dan vorig jaar.