De meest bizarre tenniswedstrijd van 2026 is misschien al gespeeld. Dinsdag verloor de Egyptische Hajar Abdelkader met 2-0 in sets van de Duitse Lorena Schaedel tijdens een professioneel toernooi in Kenia. Wat voor veel opzien baarde was het niveau van Adbelkadar, die met een wildcard in het toernooi was gezet. Ze maakte namelijk maar drie punten en leek nog nooit een racket in de hand te hebben gehad.

Een tennistoernooi in Afrika hield dinsdag de gemoederen in de tenniswereld flink bezig. De W35 Nairobi, een internationaal tennistoernooi voor vrouwen dat deel uitmaakt van het ITF-circuit, trok namelijk de aandacht van tennisliefhebbers door een bizarre en onverwachte wedstrijd.

Het toernooi maakt namelijk gebruik van wildcards. Dat wil zeggen dat de organisatie speelsters kan uitnodigen om deel te nemen. Hoewel wildcards gebruikelijk zijn in lagere categorieën, zoals dit toernooi in Kenia, werd de wildcard voor de Egyptische Abdelkader als zeer opmerkelijk ervaren.

Bizarre partij

De jonge speelster, die het opnam tegen Schaedel, bood geen enkele weerstand aan de Duitse. Zo won Schaedel met een klinkende 6-0 en 6-0 overwinning in beide sets. Het optreden Abdelkader van toonde een schokkend gebrek aan tenniservaring.

Zo duurde de gehelde wedstrijd slechts 38 minuten. Daarin wist Abdelkader slechts drie punten te maken, twee dubbele fouten van haar tegenstander en een forse blunder van Schaedel. Verder maakte de Egyptische zelf twintig dubbele fouten tijdens het serveren in de veelbesproken wedstrijd. Ook kreeg ze dertien aces van de Duitse om haar oren. Alles wees erop dat Abdelkader nog nooit een tennisracket in haar handen heeft gehad. De wedstrijd in Kenia was dan ook haar eerste officiële partij.

Bekijk de beelden hieronder voor het bizarre niveau van serveren van Abdelkader

Veel ophef

Op sociale media zorgde de zaak dan ook voor een golf van verontwaardiging onder tennisfans. "Ik weet dat geld spreekt, maar wie dacht er in vredesnaam dat het een goed idee was om dit meisje een wildcard te geven voor een ITF-toernooi van welk niveau dan ook? Iedereen lijkt op Serena Williams vergeleken met haar", zo viel te lezen op een tennisforum.

'Surreële beelden' was een andere veelgehoorde reactie op de prestatie van Abdelkader. "Ze wist niet eens aan welke kant ze moest serveren en het leek alsof ze voor het eerst tennis speelde", waren andere reacties op sociale media over de wedstrijd.