De Franse toptennisser Térence Atmane moest donderdag zijn partij opgeven tegen Camilo Ugo in de Shanghai Masters. Na afloop deelde Atmane heftig nieuws over zijn verloren partij op Instagram. ''Het voelde dat alles wat ik deed niets uitmaakte, ik kon gewoon niet ademen.''

Atmane begon het seizoen op de 158e plek op de wereldranglijst. Inmiddels heeft de 23-jarige Fransman zich opgeklommen tot de 61e plek. Hij won nog nooit een titel, maar verraste vriend en vijand toen hij in augustus de halve finale behaalde van het ATP Masters 1000 toernooi van Cincinatti. Atmane verloor in de halve eindstrijd uiteindelijk van Jannik Sinner.

'Was aan het stikken na ieder punt'

Donderdag nam Atmane het in de eerste ronde van de Shanghai Masters op tegen de Argentijn Ugo. De Fransman begon goed met een 2-0 voorsprong in de eerste set. Uiteindelijk kwam Ugo terug tot 4-4. Na deze stand moest Atmane opgeven wegens medische redenen.

Later onthulde Atmane via zijn Instagram de heftige reden van zijn terugtrekking. ''Vandaag, na mijn eerste punt van de wedstrijd, waren mijn beide handen aan het trillen. Ik dacht bij mezelf: Oké, misschien ben ik gewoon meer gestrest dan normaal. Na de tweede game met een comfortabele 2-0 voorsprong, voelde ik mijn gehele lichaam trillen en was ik aan het stikken na ieder punt. Dit leidde me tot het punt dat ik simpelweg niet meer kon ademhalen en ik enorme hoofdpijn kreeg'', zo schrijft het tennistalent.

'Onmogelijk om te herinneren waar ik was'

Atmane werd getroffen door hittestress. Een enge ervaring, zo verklaart hij. ''Het voelde dat alles wat ik deed niets uitmaakte, ik kon gewoon niet ademenen. Ik haalde meteen mijn fysio erbij, maar er kwam geen woord uit mijn mond. Ik was aan het panikeren en trillen. Het was voor mij onmogelijk om te herinneren waar ik was en welke dag van de week het was. Mijn lichaam bracht een signaal dat ik onmiddellijk moest stoppen.''

Dat deed Atmane dan ook. Achteraf is de nummer 61 van de wereld blij dat het niet erger is afgelopen en blik thij alweer vooruit. ''De hittestress die ik vandaag ervaarde, kon nog erger uitpakken dan een uur bewusteloos zijn met een torenhoge hartslag. Het wordt tijd dat ik wat rust neem voordat ik aan de laatste toernooien van het seizoen ga beginnen. Ik zie jullie snel.''