Jannik Sinner plaatste zich zaterdag voor de finale van het masterstoernooi in Cincinnati, maar voor zijn partij gebeurde er iets merkwaardis. Zijn tegenstander Terence Atmane omhelsde hem in de catacomben en had vervolgens een opvallend cadeau in petto voor de jarige Italiaan.

Het is niet bepaald gebruikelijk dat spelers vlak voordat ze de baan op gaan met elkaar in gesprek gaan, maar daar dacht de verrassende halve finalist in Cincinnati anders over. Atmane, die de nummer 138 van de wereld is, begroette Sinner, gaf hem een hand en was vervolgens met zijn hand op zoek naar iets in zijn broekzak.

Na wat grabbelen had hij het eindelijk te pakken te pakken, terwijl Sinner enigszins verbaasd keek naar wat de Fransman aan het doen was. Atmane toverde echter ineens een kaart uit zijn broek tevoorschijn en overhandigde die aan Sinner. Blijkbaar was Atmane ervan op de hoogte dat Sinner zaterdag zijn 24ste verjaardag vierde en hij gaf hem als cadeau aan pokémonkaart.

'Hij heeft één van de grootste'

Sinner reageerde na afloop bij Tennis Channel op het cadeautje dat hij kreeg: "Ik sprak hem eerder al in de kleedkamer. Hij heeft één van de grootste collecties van Pokémonkaarten en ik heb veel geluk dat ik er eentje heb gekregen. Het was een mooi moment voor de wedstrijd, want we kenden elkaar helemaal niet."

Zelf lijkt de Italiaan overigens weinig benul van de kaarten te hebben. "Het was een soort Pikachu, er stond dat het 30 punten schade aan zichzelf toebracht dus ik weet niet of dat goed is", vertelde Sinner toen hem gevraagd werd welke pokémon er op de kaart stond.

Goudmijn

Wie weet heeft Sinner wel een goudmijn in zijn handen gedrukt gekregen, want de zeldzaamste kaarten gaan wereldwijd soms wel voor tienduizenden euro's over de toonbank. Veel mensen zijn dan ook geïnteresserd in speciale exemplaren. Zo liep het twee jaar geleden volledig uit de hand toen er bij het Van Gogh Museum in Amsterdam een zeldzame kaart gegeven werd aan bezoekers. Het leidde tot duwende en trekkende fans.

Sinner in finale tegen Alcaraz

Sinner kreeg voor de partij dus een cadeautje van zijn tegenstander, maar op de baan ontving hij die nauwelijks van de Fransman. Atmane speelde een sterke partij en wist lang in de buurt te blijven bij Sinner. Hij verloor de eerste set echter in een tiebreak en daarna was het verzet gebroken van de grote verrassing van dit toernooi. Titelverdediger Sinner plaatste zich zodoende voor de finale en speelt daarin tegen zijn grote rivaal Carlos Alcaraz.