Een heftig moment op het masterstoernooi van Cincinnati. De temperaturen stijgen daar maandag tot boven de dertig graden en dat heeft grote impact op de spelers. De Franse tennisser Arhur Rinderknech werd dat allemaal even teveel en hij zakte op de baan plotseling in elkaar.

Rinderknech nam het dinsdag in de derde ronde op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime en de partij werd rond het middaguur afgewerkt in Cincinnati. Het was op dat moment 32 graden en ook was er voor de spelers bijna nergens schaduw om wat af te koelen. De twee waren lange tijd aan elkaar gewaagd, maar aan het begin van de tweede set ging het helemaal mis.

De Fransman kreeg steeds meer moeite met de hitte en toen zijn tegenstander bij een 2-2 stand wilde gaan serveren, begaf hij het. Rinderknech wilde zijn handdoek pakken en even op de grond gaan zitten, maar op dat moment zakte hij in elkaar. De umpire schakelde direct de dokter in en die kwam met een ijszak voor de tennisser.

Rinderknech begeeft het door de hitte

Rinderknech stond gelukkig daarna wel weer op en speelde zelfs nog een tijdje verder. Even later ging het echter opnieuw mis. Toen hij bij een 3-2 achterstand moest serveren, lukte het hem nauwelijks om de bal goed op te gooien. De Fransman werd gebroken en besloot dat het bij een set en een break achterstand geen zin meer had om verder te spelen.

Rinderknech is de nummer 70 van de wereld en speelt de laatste tijd erg sterk. Op Wimbledon zorgde hij voor een sensatie door in de eerste ronde van wereldtopper Alexander Zverev te winnen en in Cincinnati had hij in de tweede ronde gewonnen van topspeler Casper Ruud. Drie jaar geleden was Rinderknech al eens de nummer 42 van de wereld.

Hitte groot probleem in Cincinnati

Rinderknech is niet de eerste speler die problemen heeft met de hitte. Daniil Medvedev kreeg het maandag zo warm dat hij tijdens een onderbreking zijn hele hoofd in een koelbox besloot te stoppen. Het had uiteindelijk weinig succes, want de Rus verloor verrassend van de Australiër Adam Walton.