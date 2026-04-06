Voor Botic van de Zandschulp valt er eindelijk weer wat te vieren dit seizoen. Na voor het eerst dit jaar de halve finale te hebben behaald van een ATP-toernooi, maakt de dertigjarige Nederlander een forse sprong op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp is het gravelseizoen in het tennis sterk begonnen. Tijdens een ATP-toernooi in het Roemeense Boekarest behaalde hij de halve eindstrijd. De toptennisser kon zelfs even ruiken aan de finale, hij stond namelijk tweemaal op matchpoint. Uiteindelijk verloor Van de Zandschulp met 2-1 in sets van de Argentijn Mariano Navone, die uiteindelijk ook de titel pakte.

Sterke start gravelseizoen

Door dit goede resultaat stijgt Van de Zandschulp van plek 62 naar plek 52 op de ATP-ranglijst. Om zijn beste positie ooit de evenaren moet de toptennisser, die sinds dit seizoen samenwerkt met trainer Raemon Sluiter, zijn goede vorm nog even voortzetten. In augustus 2022 stond Van de Zandschulp namelijk 22e van de wereld. Dat had hij mede te danken aan het halen van de kwartfinale op de US Open in 2021.

Daling voor andere Nederlanders

Waar Van de Zandschulp plekken stijgt, zakken de andere Nederlandse toptennissers. Jesper de Jong duikelt namelijk uit de top 100. De Noord-Hollander zakte negen plaatsen en ging van de 99e naar de 108e plek. De Jong werd afgelopen week uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in Marrakech en voegde daarmee opnieuw een tegenvallend resultaat toe in een moeizame periode.

Tallon Griekspoor zakte van de 30e naar de 32e plaats. De hoogst genoteerde Nederlander strandde in Marrakech in de tweede ronde, terwijl hij vorig jaar nog de finale had gehaald. Zondag verloor Griekspoor ook al in de eerste ronde van het masterstoernooi in Monaco.

ATP-toernooi van Monte Carlo

Tijdens het masterstoernooi in Monaco beginnen ook vele grote sterren aan het gravelseizoen. Deze week komen onder meer Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Alexander Zverev voor het eerst in actie op de gravelbaan. Aan het ATP 1000 -toernooi doen geen Nederlanders meer mee. Het hoogtepunt van het gravelseizoen, Roland Garros, begint op 18 mei met de kwalificaties. De finale van het grandslamtoernooi is voor de mannen op zondag 7 juni, de vrouwen zijn een dag eerder aan de beurt.