Het gravelseizoen is deze week van start gegaan en bij het ATP-toernooi van Houston heeft dat direct een hele opvallende finalist opgeleverd. Roman Andres Burruchaga plaatste zich zaterdag verrassend voor het eerst voor een ATP-finale, die hij op pijnlijke wijze verloor. De achternaam Burruchaga zal bij menig sportfan trouwens een belletje doen rinkelen, want de Argentijn is de zoon van een bekende oud-voetballer.

De 24-jarige Burruchaga had tot deze week nog maar tien keer aan een ATP-toernooi meegedaan en slechts zes partijen gewonnen, maar in Houston leek hij helemaal op zijn plek te zijn. Hij boekte op het Amerikaanse gravel knappe zeges op thuisspelers Learner Tien (ATP-22) en Brandon Nakashima (ATP-33) en stond zodoende plotseling voor het eerst in de halve finales op het hoogste tennisniveau.

Daarin trof hij met landgenoot Thiago Tirante iemand die nagenoeg in hetzelfde schuitje zat, want ook hij streed voor zijn eerste ATP-finale. Burruchaga bleek de speler te zijn die het beste met de situatie om kon gaan. Hij liet werkelijk geen spaan heel van Tirante en gunde zijn landgenoot slechts twee games: 6-1, 6-1.

Burruchaga mocht zich daardoor zondag melden in zijn eerste ATP-finale en kon dan dus ook zijn eerste titel gaan pakken. De Argentijn speelde tegen Tommy Paul, de Amerikaanse nummer 21 van de wereld. Paul is een stuk ervarener in finale, want hij speelde hiervoor er al acht in zijn carrière en won de helft daarvan.

Dat de Amerikaan ervarener was, bleek in de finale. Burruchaga verloor in drie sets: 1-6, 6-3, 5-7. Uiteindelijk was het de ervaring van Paul die de doorslag gaf. Burruchaga kreeg namelijk drie matchpoints, maar miste die allemaal. Dit ging de Argentijn niet in de koude kleren zitten, want Paul die paktij zijn eerste matchpoint wel en ging er daardoor met de winst vandoor.

Zoon van voetballegende

Het is niet voor het eerst dat een Burruchaga het goed doet in de sportwereld. Zijn vader Jorge was namelijk een hele bekende voetballer. Hij speelde tussen 1983 en 1990 zelfs 59 interlands waarin hij dertien goals maakte. Zijn belangrijkste doelpunt maakte hij in de finale van het WK voetbal in 1986.

Diego Armando Maradona was de grote ster van het Argentijnse elftal, maar Burruchaga ervoor dat Argentinië voor de tweede keer wereldkampioen werd. Op aangeven van Maradona scoorde hij in de finale tegen West-Duitsland vlak voor tijd de 3-2.

i Jorge Burruchaga gaat op de schouders na zijn winnende goal in de WK-finale van 1986. © Getty Images

Opmars

Zijn tennissende zoon speelde lange tijd in de marge van het tenniscircuit, maar is het afgelopen jaar aan een opmars bezig door zijn goede prestaties op gravel. Hij won op die ondergrond in 2025 drie Challenger-toernooien, het niveau onder de ATP-tour en ook afgelopen week was hij bij zo'n evenement de beste. Die lijn trok hij in Houston dus door.

Burruchaga gaat door zijn finaleplaats een flinke sprong maken op de wereldranglijst. Hij klimt van de 77e naar de 61e plek. Hij had echter nog hoger kunnen prijken. Als hij ook de finale won dan zou hij ook nog eens tien plekjes opschuiven en op die manier precies voor Botic van de Zandschulp terechtkomen. Dat mocht echter niet zo zijn voor Burruchaga.