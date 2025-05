Tennisser Jesper de Jong laat nummer 3 van de wereld flink zweten op Roland Garros, maar ziet stunt in rook opgaan

Jesper de Jong hoopte donderdag op Roland Garros voor een stunt te zorgen tegen Alexander Zverev en lange tijd mocht hij daar ook op hopen, maar uiteindelijk bleek de Duitse wereldtopper toch een maatje te sterk: 3-6, 6-1, 6-2, 6-3. De Jong maakte desondanks veel indruk met een aantal weergaloze punten tegen de nummer 3 van de wereld.

De Jong leek in zijn eerste ronde op weg naar de uitgang, maar bereikte na een 2-0 achterstand in sets tegen de Italiaan Francesco Passaro toch de volgende ronde. Daar putte de Nederlander een heleboel vertrouwen uit, want hij vloog uit de startblokken tegen Zverev. De Jong stond binnen razendsnel op een 3-0 voorsprong en dreef de Duitser tot wanhoop met een aantal weergaloze punten.

De Nederlander leek met de steun van zijn schaatsende vriendin Pien Hersman, die speciaal voor haar vriend vanaf haar trainingskamp in Spanje naar Parijs was gevlogen, op weg naar een enorme stunt. Hij wist zijn servicegames in het vervolg van de set te houden en kwam daarmee verrassend op voorsprong. De Jong kreeg vervolgens in de eerste game van de tweede set breakpoints, maar toen hij die kansen liet liggen, draaide de partij volledig.

Bron: HBO Max / Eurosport

Zverev draait het helemaal om

Zverev liet lange tijd de ene na de andere afzwaaier noteren, maar vond aan het begin van de tweede set ineens zijn ritme. Hij wist De Jong direct te breken, deed dat later nog een keertje en bracht de stand in een mum van tijd weer in evenwicht. De Nederlander moest steeds harder knokken om zijn servicegames te winnen en toen Zverev bij een 2-2 stand in de derde set hem wist te breken, was het verzet gebroken.

Het vertrouwen groeide bij de drievoudig grandslamfinalist en het lukte De Jong niet meer om het hem nog lastig te maken. Zverev gaf een 4-0 voorsprong in de vierde set nog bijna uit handen, maar sloeg zich uiteindelijk vrij eenvoudig naar de volgende ronde.

De Jong mag desondanks terugkijken op een mooi toernooi, want hij evenaarde zijn prestatie van vorig jaar. Ook toen verloor hij in de tweede ronde in vier sets van een wereldtopper. Waar deze keer Zverev te sterk was, ging De Jong vorig jaar ten onder tegen Carlos Alcaraz.

Jacht op grandslamtitel

Zverev vervolgt later deze week zijn jacht op de allereerste grandslamtitel uit zijn carrière. De Duitser speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van de partij tussen Flavio Cobolli en Matteo Arnaldi. Zverev verloor in zijn carrière drie keer de finale van een Grand Slam, waaronder vorig jaar op Roland Garros.

