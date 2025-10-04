Toptennisser Jesper de Jong nam de regie in eigen hand op de Shanghai Open, toen een ongewenste gast naar zijn partij kwam kijken. De Nederlander speelde op dat moment een spannende derde set tegen de Tsjechische wereldtopper Jakub Mensik.

De Jong had net na een tiebreak de tweede set na zich toegetrokken, toen er ineens gezoem hoorbaar was boven de baan. Wat bleek: in de lucht hing een drone. Terwijl de umpire druk bezig was om het apparaat weg te halen, greep De Jong eigenhandig in. Hij lanceerde een tennisbal richting de drone, tot groot genoegen van het publiek. Zij joelden en applaudisseerden voor zijn actie.

De Jong ging vervolgens verder alsof er niets was gebeurd. Nadat hij het teken kreeg om aan zijn eigen servicegame te beginnen, leverde hij een lovegame af. Daarmee zette hij zichzelf weer naast Mensik: 2-2 in games.

Bonje met Chinese fan

Het is niet de eerste keer dat De Jong op het masterstoernooi in China last heeft van iets buiten de baan. In zijn openingsduel met de Chinees Yi Zhou kreeg hij te maken met een vijandige sfeer. Het thuispubliek juichte uiteraard hard voor hun speler, waar De Jong het alleen moest doen met geklap uit zijn hoek.

Ook was er een 'verdraaid irritante' fan, die bezig bleef volgens de Nederlander. Hij vroeg de umpire dan ook om iemand in het rood uit het stadion te verwijderen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Toch was het De Jong die na een zenuwslopende strijd het laatst lachte. De Nederlander won met 2-1 in sets en bereikte de tweede ronde, waarin hij dus Mensik trof.