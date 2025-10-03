De Nederlandse tennisser Jesper de Jong heeft een relatie met schaatsster Pien Hersman. Dat zet hem aan het denken over de verschillen tussen de sporter. Die zijn, zo merkt hij ook aan het gedrag van Hersman, tamelijk fors.

De Jong is te gast in de podcast Functional Tennis. Daarin somt hij op wat hij merkt qua verschillen tussen de sporten. "De hele aanpak richting een wedstrijd is anders", zegt de man die dit jaar voor het eerst doordrong tot de top 100 van de ATP-ranking.

"Ze kan daar niet tegen"

"Ze kan er niet tegen dat ik een minuut of 20 voor een partij nog van alles doe. Bijvoorbeeld bij de Davis Cup. Ze vroeg toen vlak voor de wedstrijd of ze me nog op mocht zoeken om hallo te zeggen. Ik vond het prima, ik was nog ontspannen. Ik kan gewoon hallo tegen haar zeggen en tegen haar moeder. Ze had ook nog een kennis mee, ook een schaatser."

"Ik gaf hen een knuffel, ik zei gedag. En ze kan er gewoon helemaal niet bij hoe zoiets mogelijk is. Schaatsers begrijpen niet dat ik poseer voor foto's, vijf dagen voordat een grandslamtoernooi begint. De aanpak en benadering zijn gewoon helemaal anders. Dat is best grappig."

Nerveus

Over Hersman specifiek zegt de tennisser: "Ze is nogal nerveus en opgewonden rondom wedstrijden. Ze zegt: 'Oh mijn God, de Nederlandse kampioenschappen beginnen al over acht weken'. En dan zeg ik: 'Acht weken? Joh! We kunnen nog op vakantie gaan! Dat is nog zo ver weg!"

"Ik moet over anderhalf week spelen in Shanghai. En dat voelt al ver weg voor mij. Maar dat komt doordat tennisser een heel uitgebreid speelschema hebben. En de schaatskalender is juist best kort."

Shanghai

In Shanghai won De Jong van de 20-jarige Yi Zhou. Het publiek liet luid en duidelijk weten wie van de twee spelers ze liefhebben. Een deel gedroeg zich zo onsportief dat de umpire het noodzakelijk vond om er wat van te zeggen.

"Klap niet met je handen tussen de eerste en tweede service. "Stil", waren zijn woorden. De Jong wees bij een wissel van speelhelft de boosdoener aan. "Die gast is verdraaid irritant, die in dat rode shirt", vertelde de Nederlander.