Tennisser uit Kazachstan verrast topfavoriet en barst in tranen uit op Roland Garros

De Kazachste toptennisser Alexander Bublik heeft voor een stunt gezorgd op Roland Garros. Hij versloeg in de achtste finales de als vijfde geplaatste Jack Draper: 5-7 6-3 6-2 6-4. Bublik schrijft daarmee geschiedenis.

Het was een emotionele overwinning voor de 27-jarige tennisser. De in Rusland geboren Bublik is de eerste mannelijke speler uit Kazachstan die de kwartfinales van een grandslamtoernooi behaalt. Hij schrijft geschiedenis voor zijn land.

De nummer 62 van de wereld verloor de eerste set van de Britse nummer één, maar vocht zich daarna drie sets op rij terug. Draper had niets meer te vertellen en verloor met ruime cijfers. Een domper voor Groot-Brittanië dat na de uitschakeling van Cameron Norrie tegen Novak Djokovic geen tennissers meer uit hun land kent in de kwartfinales.

Tranen bedwingen

Toen Bublik het laatste punt maakte, viel hij direct naar de grond. Hij bewoog zijn handen voor zijn ogen en kon de tranen niet bedwingen. Er kwam zelfs gravel op zijn gezicht. "Weet je, soms heb je in het leven maar één kans. Vandaag had ik het gevoel dat dit mijn ene kans was en die wilde ik mij niet laten ontgaan", vertelde hij na zijn wedstrijd.

"Ik sta hier alsof ik het hele toernooi heb gewonnen", vertelt hij met een glimlach en een traan. "Ik kan hier wel huilen. Stop. Ik moet nog een wedstrijd spelen. Ik ben een professionele tennisser."

'Russisch' onderonsje

De Kazach speelt in de kwartfinale tegen nummer één van de wereld Jannik Sinner of de Rus Andrey Rublev. Een wedstrijd tegen Rublev zou markant zijn, aangezien Bublik tot 2016 ook voor Rusland uitkwam. Hij is geboren in Gatchina, in de buurt van Sint-Petersburg, maar veranderde zijn nationaliteit naar die van Kazachstan omdat hij zich niet gesteund voelde door de Russische tennisbond.

