Veelbesproken toptennisser begint krankzinnige monoloog tijdens partij: 'Wat is dit in godsnaam?'

Tennisser Alexander Bublik zorgde dinsdag voor een heel bijzonder moment bij het masterstoernooi van Madrid. De Kazach werd door het Tsjechische toptalent Jakub Mensik volledig weggespeeld en kon zijn verbazing daarover niet onder stoelen of banken steken. De moedeloze Bublik begon op een bepaald moment zelfs een bizarre monoloog tegen de umpire.

Bublik was lekker op dreef op het Spaanse gravel, want hij won deze week al verrassend van titelverdediger Andrey Rublev en stond daardoor voor het tweede jaar op rij in de achtste finales. Daarin was hij echter vele maten te klein voor de 19-jarige Mensik.

Het Tsjechische supertalent won vorige maand verrassend het masterstoernooi van Miami door Novak Djokovic in de finale te verslaan en heeft die vorm duidelijk meegenomen naar Madrid. De nummer 23 van de wereld had geen kind aan Bublik en mocht al na 57 minuten de armen in de lucht steken: 6-3, 6-2.

'Weet je nog toen tennis makkelijk was?'

De overmacht van Mensik hakte er flink in bij Bublik. De Kazach bivakkeerde jarenlang rond de 30ste plek van de wereldranglijst en was vorig jaar zelfs even de nummer 17 van de wereld, zijn hoogste positie ooit. Bublik is tegenwoordig de nummer 75 van de wereld en hij bleek tijdens de partij flink wat heimwee te hebben naar vroeger.

Dat kwam er allemaal uit toen de spelers halverwege de tweede set van kant moesten wisselen. Bublik, die wel vaker voor opmerkelijke momenten zorgt tijdens zijn partijen, plofte neer op zijn bankje, nam een slokje drinken en stak vervolgens een bizarre monoloog af tegen de Zweedse umpire Mohamed Lahyani, die al tientallen jaren meeloopt in de tenniswereld.

"Mohamed, weet je nog toen tennis makkelijk was?", begon Bublik. "Vijf jaar geleden was het super makkelijk om te tennissen. Een heleboel gasten in de top 50 bewogen amper. En nu deze gast, hij staat niet in de top 5, zelfs niet in de top 10. Wat is dit in godsnaam?", vroeg Bublik zich lachend af terwijl hij probeerde op adem te komen.

Het was al de tweede keer dat Bublik dit jaar door Mensik in de weg werd gezeten. Hij verloor eerder ook al tijdens het ABN Amro Open in Rotterdam van de Tsjech. Mensik had ook toen maar twee sets nodig om Bublik aan de kant te schuiven: 6-4, 6-4.

Mensik stoomt door

Mensik plaatste zich voor de derde keer in zijn carrière voor de kwartfinales van een masterstoernooi, maar deed voor het eerst op gravel. Hij is pas de vijfde tiener ooit die zo ver weet te komen bij het evenement in Madrid. De jonge Tsjech gaat het in de volgende ronde opnemen tegen Francisco Cerundolo, die verrassend won van toernooifavoriet Alexander Zverev.