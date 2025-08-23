De US Open staat op het punt van beginnen. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar kent nu al bijzondere verhalen. De 20-jarige Victoria Jiménez Kasintseva maakt haar debuut en schrijft historie voor haar land.

Jiménez Kasintseva is de nummer 130 van de wereld en moest zich door drie kwalificatierondes vechten om tot het hoofdtoernooi te komen. Dat lukte. De talentvolle tennisster versloeg in de beslissende ronde de Australische Emerson Jones: 7-5 7-6 (7).

Andorra

Ze maakt daardoor haar debuut op een grandslamtoernooi. En dat is extra bijzonder, want Jiménez Kasintseva komt uit voor Andorra. Ze is de eerste tennisser ooit uit Andorra die op het hoogste podium van een grandslamtoernooi staat. Een grote verrassing is dat niet, want in 2020 won ze de Australian Open bij de meisjes.

Jiménez Kasintseva is geboren in Andorra en heeft een Russische moeder. Haar vader Joan Jiménez Guerra is een voormalig tennisser die ooit 505e van de wereld stond. Het lukte hem niet om te kwalificeren voor een Grand Slam. Op 15-jarige leeftijd maakte ze haar debuut op de WTA-tour met een wildcard voor de 2021 Madrid Open.

Eerste overwinning

Sinds dat jaar is ze ook al actief in de kwalificaties van de vier grandslamtoernooien, maar meestal vliegt ze er in de eerste ronde uit. Sterker nog, dit jaar is haar vierde deelname aan de (kwalificaties van) US Open, maar ze won daar deze week pas haar eerste wedstrijd.

In de eerste ronde van het hoofdtoernooi speelt de talentvolle tennisster uit Andorra tegen de Australische Maya Joint. Zij is de nummer 43 van de wereld en zal dus een lastige kluif worden voor de debutante.

Alles over US Open

