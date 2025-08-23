Botic van de Zandschulp heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De Nederlandse tennisser verkeert daags voor de US Open in topvorm. Hij won in de halve finale van het Franse servicekanon Giovanni Mpetshi Perricard: 6-4 7-5.

Het is de derde keer dat Van de Zandschulp een ATP-finale haalt. In de nacht van zaterdag op zondag speelt hij tegen de Hongaar Marton Fucsovics, die in de tweede ronde landgenoot Tallon Griekspoor versloeg, om zijn eerste ATP-titel van zijn carrière.

Knappe overwinning

De nummer 92 van de wereld moest slechts twee uur na zijn gewonnen kwartfinale op Yunchaokete Bu aantreden in de halve finale. Tegenstander Mpetshi Perricard, die een stuk hoger staat op de wereldranglijst (39), kreeg wél een dag rust.

Finale

De 29-jarige Van de Zandschulp krijgt in Amerika de grootste kans tot nu toe op een titel. Het toernooi in Winston-Salem is een ATP250-toernooi, vergelijkbaar met de Libéma Open die in Rosmalen gehouden wordt. Zijn tegenstander Fucsovics is de nummer 94 van de wereld, twee posities onder Van de Zandschulp.

Ze speelden drie keer eerder tegen elkaar, waarvan Van de Zandschulp twee keer won. De Wageninger stond in 2022 en 2023 ook in een ATP-finale, maar verloor beide keren van Holger Rune, nu de nummer 11 van de wereld. In de finale speelt hij ook om de hoofdprijs van €93,681.

Lastige loting

Op de US Open heeft Van de Zandschulp het een stuk minder getroffen. Hij krijgt na de finale in Winston-Salem één dag rust om vervolgens in de eerste ronde te moeten spelen tegen... Rune, de Deen die hem in twee finales van zijn eerste ATP-titel afhield. De Nederlander beleeft dit jaar een matig seizoen op de grandslamtoernooien: alleen op Wimbledon bereikte hij de tweede ronde.

