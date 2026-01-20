Oleksandra Oliynykova ging dinsdagnacht ten onder tegen titelverdediger Madison Keys op de Australian Open, maar veel fans zullen haar nog wel eventjes herinneren. De Oekraïense staat bekend om haar energie, maar kwam in Australië ook de baan op met opvallende tattoos in haar gezicht.

Met een wedstrijd tegen Keys had Oliynykova geen makkelijke eerste loting, maar ze maakte het de titelverdediger wel erg moeilijk. De vrolijke tennisster sleepte er in set één zelfs een tiebreak uit, maar verloor die van Keys. Vervolgens ging Oliynykova in set 2 met 6-1 onderuit, waardoor haar Australian Open na twee sets voorbij is. Achteraf ging het echter veel over het opvallende uiterlijk van de Oekraïense.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

Gezichtstattoos

Op de persconferentie kreeg Oliynykova de vraag waarom ze met de gezichtstattoos speelde en of ze echt waren. "Het zijn tijdelijke tattoos. Ik kan ze er na de wedstrijd afhalen met olie. Het heeft geen betekenis. Op de US Open kreeg ik het idee toen ik aan het shoppen was. Ik zag de tattoos liggen en toen ging ik daarmee spelen. Het is onderdeel van mijn stijl en het matchte met mijn outfit en de baan", zei de vrolijke speelster die ook aangaf vooral blij te zijn met de kans en de ervaring die ze kreeg op de Australian Open.

𝑹𝑶𝑨𝑹𝑰𝑵𝑮 into the second round is Madison Keys 🤩



PS: How good was it of Keys to let Oliynykova have her moment post match too!@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/u3o9hlALyU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026

Opvallend shirt

Tijdens haar persconferentie droeg Oliynykova niet alleen haar opvallende gezichtstattoos. Ook had ze een opvallend T-shirt aan. De Oekraïense droeg een shirt met daarop de volgende tekst in het Engels: 'Ik heb jullie hulp nodig om de Oekraïense vrouwen en kinderen te kunnen beschermen en ik kan daar nu met jullie over praten.' Daarmee doelt Oliynykova op de oorlog in haar thuisland die nog altijd veel slachtoffers eist. Haar vader is ook een van de Oekraïense soldaten die het land dient in de oorlog.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.