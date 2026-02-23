De Britse tennisster Tara Moore (33) is op oorlogspad. Ze werd beschuldigd van dopinggebruik, waarna ze ook werd vrijgesproken, maar dat werd eveneens teruggedraaid. Nu eist Moore een schadevergoeding.

Moore werd eind 2023 vrijgesproken van overtreding van de dopingregels. Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) meldde dat nadat een onafhankelijk tribunaal de zaak heeft onderzocht.

Moore was voorlopig geschorst nadat ze in de zomer van 2022 positief was getest op de anabole steroïde boldenone, terwijl ook sporen van nandrolon waren aangetroffen. Ze bepleitte dat consumeren van vervuild vlees de oorzaak was geweest van de bij het WTA-toernooi in Bogota in april 2022 afgenomen positieve test. Moore (31) was in 2017 even de nummer 145 van de wereld.

CAS

Maar het proces duurde voort. Het Internationale Tennis Integriteitsagentschap (ITIA) ging in beroep bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS), dat de eerdere uitspraak vernietigde. Volgens het CAS had Moore niet kunnen aantonen dat de concentraties nandrolon in haar test overeenkwamen met de inname van besmet vlees. Daarom werd in juli 2025 de vrijspraak teruggedraaid.

Tara Moore has filed a $20 million lawsuit against the WTA after receiving a suspension, claiming the failed test was caused by consuming meat contaminated with steroids 😮 pic.twitter.com/Fhg7Ymryzo — FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) February 23, 2026

Advocaat

De advocaat van Moore komt in het verweer. Hij stelt namens de speelster dat de tennisbond WTA tennisster in Bogotá niet heeft gewaarschuwd voor het risico op besmet vlees. De advocaat voert aan dat het risico wel bekend was en dat de WTA wel zulke waarschuwingen gaf voor vleesconsumptie in andere steden.

De advocaat zegt: "Tara Moore is twee keer slachtoffer geworden: eerst van de nalatigheid van de WTA en daarna van een fundamenteel gebrekkig antidopingsysteem dat ervan uitgaat dat zij schuldig is zonder enig bewijs van opzettelijk wangedrag."

WTA reageert

Bij een Amerikaanse federale rechtbank heeft de advocaat een rechtszaak aangespannen. De inzet is hoog: een schadevergoeding van 20 miljoen dollar. De WTA biecht vooralsnog geen schuld op.

De bond reageert zo: "De arbitrage is uitgevoerd door een onafhankelijke arbiter en er is geen enkele basis om de uitspraak te vernietigen", zo laat de organisatie weten. De bond voegt daaraan toe het juridische proces te respecteren en niet verder inhoudelijk te reageren zolang de zaak onder de rechter is."