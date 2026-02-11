Het optreden van Richard Krajicek vrijdag bij Vandaag Inside zorgde voor spraakmakende televisie. De tennisicoon werd al binnen enkele minuten meegesleurd in onderwerpen die weinig met het ABN AMRO Open te maken hadden. In gesprek met Sportnieuws.nl kijkt hij nu terug op de uitzending en geeft hij toe dat het begin hem niet in de koude kleren ging zitten.

"Dat was een aparte ervaring", begint Krajicek eerlijk in gesprek met deze site. Vrijdagavond schoof hij aan als toernooidirecteur te praten over de ABN AMRO Open, maar het gesprek kreeg al snel een andere wending. Aan tafel namen presentator Wilfred Genee en tafelgasten Johan Derksen en René van der Gijp zoals gebruikelijk geen blad voor de mond. Binnen enkele minuten ging het over zijn stoelgang en later zelfs over zijn privéleven. Het onderwerp tennis raakte daardoor tijdelijk volledig naar de achtergrond.

Veelbesproken bezoek aan Vandaag Inside

"Ik had niet verwacht dat we binnen drie minuten over stoelgang zouden praten", blikt Krajicek terug op de uitzending. "Dat was voor mij een verrassing." De voormalig Wimbledon-winnaar wist dat het programma alle kanten op kan gaan, maar zag niet aankomen dat het gesprek zó snel deze wending zou nemen.

Krajicek voelde zich ietwat ongemakkelijk tijdens de start van de uitzending. "De eerste vijftien of twintig minuten voelde ik me ook een beetje rood worden, wat ongemak", geeft hij eerlijk toe. "Daarna zit je in het programma en laat je het een beetje over je heen komen."

Toch begrijpt Krajicek heel goed waarom het programma zo’n groot publiek trekt. "Wilfred moet het gesprek leiden, maar Johan en René zitten daar om te zeggen wat ze voelen. Iedereen heeft zijn rol. En op die manier werkt het heel goed, daarom is het zo populair."

Dat er na afloop discussie ontstond over de toon van het gesprek, verrast hem niet. "Sommige mensen hadden kritiek, maar zo zijn ze volgens mij gewoon. Ik ben daar te gast. Ik ga niet mee in sommige gesprekken, dat is hun taak. Ik probeer ook niet grappiger te zijn dan zij."

Spijt van zijn komst heeft hij niet. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dus het was zeker bijzonder", klinkt Krajicek. Een vaste plek aan tafel ambieert hij niet, maar een nieuwe uitnodiging zou hij niet weigeren. "Niet als vaste gast, maar op een ander moment schuif ik best weer aan. Ik heb er geen problemen mee. Dan weet ik alleen één ding: het kan letterlijk overal over gaan."

ABN AMRO Open

Krajicek zat vrijdag niet zomaar aan tafel. Als toernooidirecteur van het ABN AMRO Open was hij aangeschoven om vooruit te blikken op het evenement in Ahoy. Die rol kreeg deze editie een extra lading,, want naast organisator was hij ook vader. Zijn zoon Alec Deckers probeerde zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi en was daar dicht bij. "Zo vaak speelt hij niet op dit niveau", zei Krajicek eerder tegen Sportnieuws.nl "Hij was er heel dichtbij en dat was wel erg zuur voor hem."

Ondanks de domper van zijn zoon kijkt Krajicek tevreden naar het toernooi zelf. Grote namen als Carlos Alcaraz - die zich moest afmelden - en Jannik Sinner ontbreken dit jaar, maar volgens hem hoort dat bij het moderne tennis. "Je hebt nooit zekerheid. Je kunt alles fantastisch plannen, maar uiteindelijk hangt het af van wie er komt en hoe ze presteren." Nederlandse toppers als Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zorgden met hun zeges alsnog voor sfeer en kleuren het toernooi in Rotterdam Ahoy.

Bekijk het gehele interview met Richard Krajicek hieronder: