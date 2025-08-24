De US Open was voor Nuria Párrizas Díaz van zeer korte duur. De 34-jarige tennisster moest al na 24 minuten opgeven. Daar baalde de Spaanse flink van: zij ging op de grond zitten en huilde in haar handdoek.

Slechts vier games. Zo lang duurde het Grand Slam-toernooi van Párrizas Díaz. Het stond 2-2 tegen Polina Kudermetova toen zij op pijnlijke wijze haar enkel verzwikte. Na een misstap ging zij direct naar de grond. De Spaanse greep naar haar enkel en begon te huilen. In eerste instantie vlogen de ballenkinderen naar haar toe om haar te bedekken met paraplu's.

Toen haar staf arriveerde, pakte zij direct een handdoek om haar tranen te verbergen. Párrizas Díaz hoopte nog door te kunnen gaan met de wedstrijd, maar dat bleek onmogelijk. De nummer 133 van de wereld kwam nooit verder dan de eerste ronde op de US Open en kon die vloek dus niet doorbreken.

Lastige opgave voor Kudermetova

Voor Kudermetova een makkelijke overwining, maar in de tweede ronde belooft het een stuk zwaarder te worden. De nummer 67 van de wereld neemt het waarschijnlijk op tegen Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereldranglijst. Sabalenka moet dan wel eerst af zien te rekenen met Rebeka Masarova.

Ała...



Bardzo nieprzyjemne zdarzenie z udziałem Nurii Parrizas-Diaz.



📸 Eurosport | #USOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/INIjGhqtLF — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) August 24, 2025

Párrizas Díaz blijkt een laatbloeier. De veteraan won in 2021 twee WTA-toernooien, nog één in 2024 en voegde daar dit jaar het WTA-toernooi van Valencia aan toe. Haar hoogste notering is de 45e plek, die ze behaalde in maart 2022.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.