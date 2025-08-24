Jessica Pegula is niet alleen een kanshebber in New York, maar ook de rijkste speelster van de US Open. Toch gaat het bij de Amerikaanse niet om geld, maar om een heel ander geheim: ze heeft een opvallende manier bedacht om de chaos op de oefenbanen te omzeilen.

Pegula vertelde in aanloop naar het toernooi dat ze soms bewust de druk wat opvoert als spelers te lang op de baan blijven. "Dan denk ik: het is mijn beurt, jullie moeten stoppen", zei de Amerikaanse nummer 5 van de wereld in gesprek met Tennis World USA. Volgens haar werkt die aanpak beter dan geduldig blijven wachten.

Kan Pegula weer de finale halen?

Hoewel het misschien bijzonder klinkt, benadrukt de 31-jarige dat deze aanpak haar nog nooit problemen opleverde. "De meeste spelers zijn heel relaxed. Soms zeggen ze zelfs: Sla er nog eentje extra voordat je eindigt. Het valt dus heel erg mee."

Pegula weet dat de ogen in New York op haar gericht zijn. Vorig jaar haalde ze voor het eerst de finale van de US Open, waarin ze in twee spannende sets verloor van Aryna Sabalenka. Dit seizoen mikt ze opnieuw op die felbegeerde Grand Slam-titel.

De rijkste van allemaal

Dat ze sowieso veel aandacht krijgt, heeft te maken met haar achtergrond. Pegula is de dochter van Terry Pegula, eigenaar van NFL-club Buffalo Bills en NHL-team Buffalo Sabres. Het familiefortuin wordt geschat op zo’n 5,5 miljard pond, waardoor zij geldt als de rijkste tennisster op de tour. Zelf heeft ze met succes op de tennisbaan ook al ruim 15 miljoen pond aan prijzengeld bij elkaar geslagen.

In de eerste ronde neemt ze het op tegen de Egyptische Mayar Sherif. Op het iconische Arthur Ashe Stadium opent Pegula zondagavond haar campagne. Of haar opmerkelijke tactiek op de trainingsbaan ook echt doorslaggevend wordt, moet nog blijken. Maar ze begint in ieder geval met vertrouwen en lef aan de US Open.

