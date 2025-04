Tennisster in tranen na partij tegen haar jongere zus: 'Dit wens ik niemand toe'

De eerste ronde van het tennistoernooi in Madrid zorgde voor een opmerkelijk beeld bij de vrouwen. Zussen Veronika Kudermetova en Polina Kudermetova namen het voor de eerste keer in hun loopbaan tegen elkaar op en dat zorgde na afloop voor emoties.

De 28-jarige Veronika was door haar staat van dienst de favoriete tegen haar zeven jaar jongere zusje. De oudste van de twee stond enkele jaren geleden namelijk nog in de top 10 van de wereld, maar is dusdanig afgezakt op de wereldranglijst dat er nog maar twee plekken verschil tussen de twee zit. Veronika staat 52ste en Polina moet het doen met de 54ste plaats.

'Dat wens ik niemand toe'

Op het gravel in Madrid bleek er toch nog wel een flink niveauverschil tussen de twee te zitten. Veronika liet haar jongere zus alle hoeken van de baan zien en had na iets meer dan een uur de zege binnen: 6-2, 6-2. Daar had de oudste Kudermetova het echter maar moeilijk mee. Ze moest na haar overwinning vechten tegen de tranen en kon aan het net rekenen op een vertederende knuffel van haar zusje.

De winnares legde na afloop tegen het Russische medium Championat uit hoe het was om tegen haar zus te spelen: "Tijdens en na de wedstrijd voelde ik flink wat emoties. Het is heel moeilijk om tegen iemand te spelen die dicht bij je staat en je altijd steunt. Ik wens het niemand toe om dezelfde emoties te ervaren die ik vandaag had."

Sisters, forever and always 🥹



Veronika Kudermetova moves past her sister in straight sets, 6-2, 6-2.#MMOPEN pic.twitter.com/eDJyLhl9I5 — wta (@WTA) April 23, 2025

Zware opgave in volgende ronde

Kudermetova, die twee jaar geleden de halve finales haalde in Madrid, krijgt in de volgende ronde een zware tegenstander. Ze treft dan thuisspeelster Paula Badosa, die momenteel de nummer 9 van de wereld is.

Sister Act

Het vrouwentennis zit overigens vol met zussen die op de tour spelen. Serena en Venus Williams zijn daar natuurlijk het bekendste voorbeeld van. Zij speelden 31 keer tegen elkaar, waarvan negen keer in een grandslamfinale, en duels tussen de twee Amerikaanse legendes kregen de bijnaam Sister Act.

Ook gebeurt het weleens dat tweelingen tegenover elkaar staan. Zo speelde voormalig nummer 1 van de wereld Karolina Pliskova in haar carrière negen keer tegen haar tweelingzus Kristyna. Hoewel Karolina de succesvolste speelster van de twee was, won haar zus vijf van de negen duels. Kristyna is inmiddels gestopt en is in Nederland bekend als de partner van Feyenoord-verdediger David Hancko.