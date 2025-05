Tennistopper geeft Max Verstappen en F1-sterren de schuld voor gemiste steun

Jannik Sinner verloor afgelopen weekend de finale van het masterstoernooi in Rome. De 23-jarige Italiaan kwam terug van een dopingschorsing. In het interview na het verloren duel met Carlos Alcaraz gaf hij een opmerkelijk reden voor de afwezigheid van een belangrijk familielid.

Sinner kwam terug van een dopingschorsing van 3 maanden, net op tijd om zijn rentree te maken in zijn thuisland. En hoe. De nummer één van de wereld haalde direct de finale, onderweg versloeg hij Nederlander Jesper de Jong met ruime cijfers: 6-4 -2.

In de finale was angstgegner Alcaraz de enige tennisser die Sinner van de titel kon houden. De Spanjaard won met 7-6 (5) 6-1. Toch relativeerde hij zijn verliespartij en sprak in het interview met een glimlach.

Max Verstappen

Lachend sprak hij over de afwezigheid van zijn broer Mark, die normaal wel aanwezig had geweest. "Bijzondere dank aan mijn broer, die hier niet is omdat hij in Imola naar de Formule 1 zit te kijken. Hij kijkt naar de race", vertelt hij. Daar zag de broer van Sinner Max Verstappen naar de racewinst rijden.

'Geweldig resultaat'

De Italiaan die in de maanden van zijn afwezigheid alsnog de nummer één van de wereld is gebleven, kijkt tevreden terug op zijn rentree. "Ik wil mijn team bedanken. De afgelopen maanden waren niet altijd makkelijk. Het is al een geweldig resultaat om hier in de finale te staan."

Hij vervolgde met een goed woordje voor landgenote Jasmine Paolini. De 29-jarige tennisster beleefde een succesvol weekend door het singles én het dubbeltoernooi op haar naam te schrijven. " Het is een groot succes sinds we hier zijn aangekomen. Paolini won het enkelspel en dubbelspel met Errani."

"Lorenzo en ik hebben ons deel gedaan aan de kant van de mannen. Italianen, we hopen dat jullie blij zijn met dit toernooi. Veel van mijn vrienden zijn hier."

Roland Garros

Het gravelseizoen komt deze week tot een hoogtepunt met de start van Roland Garros, de tweede Grand Slam van het jaar. Sinner is als eerste geplaatst. Tallon Griekspoor, De Jong en Botic van de Zandschulp plaatsten zich voor Nederland. Mogelijk komen daar nog landgenoten bij via het kwalificatietoernooi dat vandaag begint.