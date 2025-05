Toptennisser Jesper de Jong begint week van Roland Garros met persoonlijke mijlpaal

Jesper de Jong is bezig aan een opmars in de tenniswereld. De 24-jarige Haarlemmer maakte eerder dit jaar zijn debuut in de top 100 van de wereld. Op de verse ATP-wereldranglijst blijft de toptennisser stijgen.

Een hogere positie op de wereldranglijst zorgt voor makkelijkere plaatsing voor grote toernooien. Daar maakt De Jong goed gebruik van, want ook op de grote toernooien blijft hij presteren. Vorige week maakte hij zijn debuut op een masterstoernooi in Rome.

Hij won zonder grote moeite in de eerste twee rondes en pakte belangrijke punten (en prijzengeld) voor de wereldranglijst. Jannik Sinner bleek uiteindelijk te sterk met 6-4 6-2. De Italiaan kwam terug van een schorsing en verloor in de finale van Carlos Alcaraz.

Tennisfans onder de indruk van Jannik Sinner na heldenactie richting 'grappige' Jesper de Jong Toptennisser Jannik Sinner krijgt veel lof vanuit het buitenland na zijn goede daad richting de Nederlandse Jesper de Jong. De twee stonden tegenover elkaar op de Italian Open. "Dit is oprechte klasse."

Wereldranglijst

De goede prestatie in Rome leidt tot een persoonlijke mijlpaal van De Jong. Op de nieuwe wereldranglijst staat de tennisser op de 87ste positie. Hij is daarmee de nieuwe nummer twee van Nederland, achter Tallon Griekspoor (ATP-33). Met zijn nieuwe positie op de wereldranglijst staat De Jong één plekje hoger dan Botic van de Zandschulp (ATP-88). Trots deelt hij de mijlpaal in zijn Instagram Stories.

Roland Garros

Het kleiseizoen komt op zijn piek op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Het prestigieuze tennistoernooi begint maandag met de kwalificaties. Griekspoor, De Jong en Van de Zandschulp plaatsten zich dankzij hun positie op de wereldranglijst direct voor het hoofdtoernooi. Hun tegenstanders zijn nog niet bekend.

Nederlandse toptennisser moest naar het ziekenhuis na valpartij: 'Ik ging compleet op mijn plaat' Jesper de Jong maakte het Jannik Sinner maandag knap lastig in Rome, maar moest na een paar valpartijen uiteindelijk het onderspit delven. Na afloop is hij zelfs naar het ziekenhuis gegaan, omdat de Nederlandse toptennisser 'meer pijn had dan gehoopt'.

Tim van Rijthoven

Tim van Rijthoven, Guy den Ouden en Gijs Brouwer zijn de enige Nederlandsers die zich via de kwalificaties kunnen plaatsen voor Roland Garros. De 28-jarige Van Rijthoven mag meedoen door de protected ranking-regel. De gevallen tennisser heeft geen positie op de wereldranglijst. Eerder dit jaar verloor hij in de eerste ronde van de kwalificaties van de US Open. Dit was zijn laatste wedstrijd voor vandaag.

Brouwer knokte zich meerdere keren in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi, maar moest dit altijd via de kwalificaties doen. Inmiddels is hij teruggezakt naar plek 230 op de wereldranglijst. Den Ouden is een relatief nieuwe naam in de Nederlandse top. Hij haalde dit jaar goede resultaten op Challenger-toernooien, waardoor hij steeg naar de 186ste positie van de wereldranglijst. Hij doet voor het eerst mee aan een kwalificatietoernooi van een Grand Slam.