Tallon Griekspoor leek eindelijk weer in goede vorm te verkeren, maar verloor maandag tóch bij de Shanghai Masters. Na een indrukwekkende zomer stortten de resultaten van de Nederlandse toptennisser helemaal in. In de Chinese hoofdstad zat Griekspoor flink op zichzelf te schelden.

De 29-jarige Griekspoor leek in de derde ronde van het toernooi in China te sterk voor Valentin Vacherot, maar de Monegask vocht zichzelf terug. De Monegask, die nog nooit tegen de Nederlander speelde, won met 2-1 in sets. Griekspoor won de eerste set met 6-4, gaf vervolgens de tweede set uit handen (6-7) en verloor ook de derde: 4-6. Zeker in de laatste twee sets zat Griekspoor meermaals te vloeken en tieren op zichzelf.

Vacherot maakte eerder al indruk door Tomas Machac (23e van de wereld) en Alexander Bublik (zeventiende) te verslaan. Hij neemt het in de kwartfinale op tegen Holger Rune.

Topvorm toch niet terug

De vorm van Griekspoor - momenteel de nummer 31 van de wereld - blijft opvallend. Op Roland Garros maakte hij eind mei al indruk door drie wedstrijden te winnen, waarna hij in de vierde ronde moest opgeven tegen grootmacht Alexander Zverev. De Haarlemmer liet in het toernooi daarna alsnog zien uit welk hout hij is gesneden, want Griekspoor won het toernooi van Mallorca.

Wat volgde voor Griekspoor, was dramatisch te noemen. In de acht toernooien die volgden, won hij maar één wedstrijd. De Nederlander kwam alleen tot de tweede ronde in Bastad (Zweden), alle andere keren werd hij in de eerste ronde direct uitgeschakeld.

Roerige periode vol beladen keuzes

Het was voor Griekspoor een roerige periode, waarin hij ook nog meerdere beladen keuzes maakte. Zo besloot hij om niet mee te doen aan de Davis Cup namens het Nederlandse team én brak hij onlangs met coach Kristof Vliegen. De Belg was pas een paar maanden (voor de tweede keer) zijn trainer.

Griekspoor sprak bij Ziggo Sport over de breuk. "We hebben drie maanden geprobeerd, drie maanden redelijk gestruggeld met elkaar", vertelt hij. "We zijn op zoek gegaan naar antwoorden, naar misschien een nieuwe manier van werken, naar oplossingen. We hebben veel met elkaar gesproken, maar kwamen uiteindelijk niet meer op dezelfde plek uit. Dan moet je helaas besluiten om er een einde aan te maken."

Goede resultaten

In Shanghai herpakte de vriend van tenniscollega Anastasia Potapova zich compleet. Hij won van Jenson Brooksby, om vervolgens ook wereldster Jannik Sinner te verslaan. Griekspoor kwam knap op 1-1 in sets tegen de nummer twee van de wereld, waarna de Italiaan in de derde set moest opgeven. Een nieuw succesje kwam er dus niet.