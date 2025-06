Toptennisser Lorenzo Musetti onderscheidt zich met deze 'vintage' slag op Roland Garros

Lorenzo Musetti was de grootste verrassing van het mannentoernooi op Roland Garros. De Italiaanse nummer 7 van de wereld verloor in de halve finale van Carlos Alcaraz. Hij gebruikt een tennistechniek die doet denken aan Roger Federer, maar steeds zeldzamer wordt in de tennistop.

De 23-jarige kon vrijdag zijn eerste grandslamfinale halen. Hij speelde in de halve finale tegen topfavoriet Alcaraz, maar moest na een goede eerste set later in de wedstrijd opgeven. De Italiaan versloeg op weg naar de halve finales wel onder anderen Holger Rune en Frances Tiafoe. Eén specifieke slag valt op bij de tennisser.

Eenhandige backhand

Het gaat om zijn backhand. Waar vrijwel alle toptennissers hun backhand slaan met twee handen aan de racket, gebruikt Musetti er slechts één. En dat is best bijzonder. De tennissport wordt namelijk steeds meer gekenmerkt door kracht en snelheid. Voor een eenhandige backhand is simpelweg een betere techniek en meer kracht nodig.

i Musetti slaat zijn backhand met één hand. Getty Images

Roger Federer

Musetti is de hoogstgeplaatste tennisser die nog altijd een eenhandige backhand slaat. In de top 100 van de wereld zijn dat slechts zeven andere tennissers. Grigor Dimitrov en Stefanos Tsitsipas volgen op de wereldranglijst na Musetti. Toch verdwijnt deze speciale techniek - die vroeger veel vaker voorkwam - langzaam uit de tennissport.

Het hebben van een eenhandige backhand betekent niet altijd dat een tennisser nadeel ervaart. Een van de beste tennissers die de sport ooit gekend heeft, Roger Federer, stond namelijk ook bekend om zijn sierlijke eenhandige backhand.

Stunt

De Italiaanse toptennisser heeft zijn beste Roland Garros achter de rug. In 2021 haalde hij als debutant de vierde ronde. In de drie edities die volgden kwam hij telkens niet verder dan de vierde ronde. Het halen van de halve finale is veruit de beste prestatie van Musetti. Toch won hij slechts twee individuele titels op het hoogste niveau, beiden in 2022.

