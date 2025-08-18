Jannik Sinner heeft vervelend nieuws te verwerken gekregen voor de US Open. In de week voor het toernooi zou de Italiaan het gemengd dubbeltoernooi spelen met Emma Navarro, maar de Amerikaanse heeft zich terug getrokken.

Voordat de US Open daadwerkelijk van start gaat spelen verschillende duo's van mannelijke en vrouwelijke topspelers samen het gemengd dubbeltoernooi. Zo speelt Carlos Alcaraz samen met de Britse Emma Raducanu, Taylor Fritz speelt met Elena Rybakina en Sinner zou samen met Navarro de strijd aangaan. De Amerikaanse speelster heeft zich echter kort voor de start van het toernooi terug getrokken uit het dubbeltoernooi.

De reden dat Navarro zich terug heeft getrokken, is het feit dat ze wil werken aan haar vorm. De Amerikaanse won op hardcourt, de ondergrond waar de US Open op wordt gespeeld, de afgelopen weken slechts één partij en verloor er drie. Navarro speelt daarom het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey, zodat ze haar vorm op kan krikken. Daarom heeft ze dus het gemengd dubbeltoernooi in de Verenigde Staten moeten laten schieten.

Vervanger

Toch betekent het niet dat Sinner ook niet mee zal doen tijdens het gemengd dubbeltoernooi. Navarro wordt vervangen door de Tsjechische Katerina Siniakova. Zij staat op dit moment tweede op de WTA-dubbelranglijst en is een echte specialist in het dubbelen. Op Wimbledon won Siniakova nog het gemengd dubbeltoernooi met de Nederlander Sem Verbeek. Hij werd daarmee de tweede Nederlander ooit die de discipline op Wimbledon won.

Of Sinner ook aan de start zal verschijnen van zijn toernooi met Siniakova is echter nog de vraag. De Italiaan speelt maandagavond de finale van de Cincinnati Open tegen Carlos Alcaraz. Echter zijn veel partijen tijdens dat toernooi al uitgesteld door een storm die langs de stad raast. Als ook de finale een dag uitgesteld wordt, dan zullen Sinner en Alcaraz niet meedoen aan het mixed dubbeltoernooi. De eerste wedstrijden in die opzet staan gepland op dinsdagavond.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.