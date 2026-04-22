Carlos Alcaraz werd deze week nog uitgeroepen tot sportman van het jaar bij de Laureus Awards, maar toch zit de Spanjaard niet in de prettigste periode van zijn carrière. De toptennisser kampt met een polsblessure en dus is het maar de vraag of hij op tijd fit is voor Roland Garros. Ex-toptennisser Andy Roddick maakt zich zorgen door de foto's die hij van Alcaraz zag.

Alcaraz ontving de prestigieuze prijs afgelopen maandag bij een ceremonie in Madrid, maar opvallend was dat onder zijn pak te zien was dat er gips om zijn rechteronderarm zat. De Spanjaard was eerder bij een bezoekje aan een restaurant ook al gezien met het verband om zijn arm en dat heeft zijn fans flink bezorgd gemaakt.

'Dit is niet wat je wil zien'

Die zorgen worden gedeeld door Roddick, de voormalig nummer 1 van de wereld. "Hij ging niet rolschaatsen dus het was geen polsbeschermer", reageert hij met een knipoog in zijn podcast Served. "Dit is niet wat je wil zien."

Alcaraz won vorige week zijn partij in de eerste ronde in Barcelona, maar trok zich voor zijn volgende partij terug toen uit onderzoek bleek dat zijn blessure 'ernstiger was dan gedacht'. De Spanjaard meldde zich vervolgens tot overmaat van ramp ook af voor het masterstoernooi van Madrid, dat woensdag van start gaat.

Roddick maakt zich zorgen

Roddick hoopt dat het allemaal meevalt, maar vreest toch voor Alcaraz: "De positieve benadering is dat je het gewoon volledig wil ontlasten vanwege kleine irritaties. Het is zoals een zanger die geen stemproblemen heeft, maar toch zacht praat. Je hoopt dat het zoiets is, maar je moet je afvragen of hij toch niet iets verbergt, want hij maakt er zelf geen foto's mee waarop het duidelijk te zien is."

Alcaraz gaf al na zijn verloren finale in Monte Carlo tegen Jannik Sinner aan dat hij zich niet geweldig voelde, maar kwam toch twee dagen later alweer in actie in Barcelona. Dat is iets waar Roddick weinig van begrijpt als hij daadwerkelijk al last van zijn pols had. "Ik kan me niet voorstellen dat je het op risico neemt om het erger te maken na Monte Carlo als je al een aantal wedstrijden op gravel in de benen hebt."

Roland Garros

Toch wil Roddick nog niet teveel achter de problemen bij Alcaraz zoeken. De afgelopen twee jaar kampte hij tenslotte ook met fysieke problemen in deze periode van het seizoen, maar pakte hij wel de grootste prijs die er is op het gravel: "Hij heeft dit toernooi in Madrid eerder gemist en hij heeft eerder last gehad van zijn onderarm. Vervolgens won hij gewoon Roland Garros."

Alcaraz nog ongeveer maand de tijd om te herstellen voor Roland Garros. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint op zondag 25 mei. Alcaraz pakte de afgelopen twee jaar de titel en met name de finale van 2025 was memorabel. Sinner kreeg daarin drie matchpoints, maar Alcaraz werkte die allemaal weg en trok na 5 uur en 53 minuten alsnog aan het langste eind.