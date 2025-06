Titelverdediger Carlos Alcaraz is aan een van de grootste stunts in de Wimbledon-geschiedenis ontsnapt. De tweevoudig kampioen had zijn handen vol aan veteraan Fabio Fognini, maar trok na een worsteling van bijna 4,5 uur toch aan het langste eind: 7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6, 6-1.

Alcaraz is de grote favoriet op Wimbledon. Niet alleen doordat hij de laatste twee edities van het toernooi won, maar ook door zijn supervorm de laatste weken. De Spanjaard was al achttien duels op rij ongeslagen en werd overladen met complimenten door zijn weergaloze comeback in de Roland Garros-finale tegen Jannik Sinner. Alcaraz was in zijn openingsduel echter geen schim van zichzelf en belandde daardoor totaal onverwacht in de problemen.

Veteraan laat Alcaraz zweten

Met Fognini trof hij tenslotte iemand wiens beste jaren ver achter zich liggen. Hij was in 2019 nog de nummer 9 van de wereld, maar de 38-jarige Italiaan won in het hele jaar nog geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau en speelde zelfs zijn laatste Wimbledon. Alcaraz leek echter als een rode lap op een stier voor hem te werken, want hij speelde zijn beste partij in tijden.

Desondanks duurde het lang voordat Alcaraz zich echt zorgen maakte. Hij won de eerste set en kwam ook in de tweede een break voor. De Spanjaard speelde echter de hele partij al niet best en met name zijn service liet hem in de steek. Het ging van kwaad tot erger en Fognini profiteerde optimaal. De Italiaan knokte zich terug en trok de stand via een tiebreak weer gelijk.

Titelverdediger voorkomt gigantische stunt

De fans op Wimbledon geloofden hun ogen niet toen Alcaraz in de derde set een break achterkwam, maar de vijfvoudig grandslamwinnaar vond net op tijd een hogere versnelling en kwam toch met 2-1 in sets voor. In set vier lukte er echter helemaal niets en dus kreeg Fognini de kans om in een beslissende set voor een van de grootste stunts ooit op Wimbledon te zorgen.

Alcaraz kon de hele partij bijna nergens op terugvallen, maar mocht zich wel vasthouden aan een bijzondere statistiek. Hij verloor namelijk slechts één van zijn eerdere veertien vijfsetters en maakte die reputatie in Londen ook weer waar.

Alcaraz schrok zich nog rot door een noodgeval op de tribune, maar vond desondanks plotseling zijn beste spel. Hij schreeuwde het uit toen hij de Italiaan brak in de tweede game, deed dat even later nog een keer en wist zo ternauwernood een sensatie te voorkomen. Na bijna 4,5 uur was het duel klaar. Alcaraz met de schrik vrij naar de tweede ronde, waar hij de Britse qualifier Oliver Tarvet treft.

De Spanjaard voorkwam daarmee dat hij de eerste regerend kampioen bij de mannen sinds Lleyton Hewitt werd die zijn eerste ronde verloor. De Australiër won de titel in 2002, maar verloor een jaar later op de openingsdag van servicekanon Ivo Karlovic.

Alles over Wimbledon

