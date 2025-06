Carlos Alcaraz kreeg niet de makkelijkste loting in de eerste ronde van Wimbledon. Hij speelt tegen de Italiaan Fabio Fognini, voormalig nummer 9 van de wereld. De zoon van de 38-jarige fan is groot fan van de Spaanse titelhouder, maar werd toegesproken door zijn vader.

De eerste ronde van Wimbledon zit vol met verrassingen. Verschillende hooggeplaatste spelers moeten al na dag één afscheid nemen van het prestigieuze grastoernooi. Voor Fognini is deze editie van Wimbledon extra speciaal: hij hintte er eerder dit jaar op dat dit wellicht zijn laatste kan zijn.

Veelbesproken toptennisster steekt draak met geruchten over relatie tussen collega’s: ‘Zo wreed!’ Emma Raducanu en Carlos Alcaraz zijn nu al de meest besproken toptennissers op Wimbledon. Maar dat heeft niets met hun prestaties te maken. De twee tortelduifjes worden de laatste tijd veel aan elkaar gelinkt. Reden genoeg voor een collega-tennisster om Raducanu te plagen.

'Pap, je speelt tegen Carlitos'

Fognini is de huidige nummer 155 van de wereld en dus aardig teruggezakt op de wereldranglijst. Toen hij geloot werd aan Alcaraz, de titelhouder én kersverse Roland Garros-winnaar, kreeg hij direct een telefoontje van zijn zoon. "Twee dagen geleden, toen de loting uitkwam, belde mij zoon en zei: 'Pap, je speelt tegen Carlitos'. Waarop ik hem vroeg of hij wilde komen."

Natuurlijk wilde het zoontje mee, maar niet per se om zijn vader aan te moedigen zo bleek. Hij wilde Alcaraz graag ontmoeten. Tot onvrede van hem stak zijn vader hier een stokje voor. "Toen mijn oudste zoon hem (Alcaraz, red.) zag, zei ik tegen hem: 'Zeg geen hallo tegen hem, want hij is morgen mijn tegenstander'. En toen werd hij boos."

Fognini - die zelf nooit verder kwam dan de derde ronde op Wimbledon - vindt het prima om Alcaraz in de eerste ronde te treffen. "Op dit moment is hij de speler in de beste vorm op de tour. Hij won vorige keer. Het had niet beter gekund voor hem. Natuurlijk had ik, wat tennis en het winnen van wedstrijden betreft, liever later tegen hem gespeeld, maar zo is het nu eenmaal."

Fabio Fognini op Wimbledon:

i Fabio Fognini. Getty Images

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.