Er werd reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van tweevoudig kampioen Jannik Sinner op de Australian Open, maar de rentree duurde korter dan verwacht. De Fransman Hugo Gaston was verre van in goede doen en kon de Italiaanse titelverdediger nauwelijks tegengas bieden. Daardoor duurde het duel maar twee sets in plaats van de minimale drie op een Grand Slam.

Sinner zag het wel al een beetje aankomen. "Hij serveerde al niet met kracht, zeker niet in de tweede set", zei Sinner meteen na afloop van de tweede set. Gaston had vlak daarvoor de hand geschud van de Italiaan en de wedstrijd opgegeven. Hij voelde zich al na de eerste set niet lekker en liet de dokter komen. Die keek hem goed na en gaf hem medicijnen om door te kunnen. Gaston had de eer om de avondsessie in de Rod Laver Arena te openen met zijn partij tegen Sinner, maar kon het publiek geen wedstrijd geven. Het eindigde in 6-2, 6-1 en een opgave.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

'Zo wil je eigenlijk niet winnen'

"Dit is niet wat je wil en zo wil je eigenlijk niet winnen", was Sinner eerlijk op de baan in het flashinterview. "Maar Gaston is zo'n talentvolle speler, ik moest in het begin echt wel hard werken om de punten binnen te slepen. Maar daarna werd het steeds minder bij hem." Uiteindelijk stapte Sinner na ruim een uur spelen van de baan in Melbourne en staat hij in de tweede ronde. Daarin treft hij een lucky loser uit de kwalificaties of een wildcardhouder. Het duel tussen Dino Prizmic en James Duckworth bepaalt de volgende tegenstander van Sinner.

'Three-peat'

Met zijn eenvoudige en kortere zege dan gepland in de eerste ronde is Sinner verzekerd van een kleine 200.000 euro prijzengeld. Hij is in Melbourne op jacht naar een 'three-peat', verwijzend naar een mogelijke derde titel op rij. Sinner was in 2024 en 2025 al de beste op de Australian Open. Hij ging als nummer twee van de plaatsingslijst de eerste Grand Slam van 2026 in, omdat hij de 2000 punten van 2024 in moest leveren. Carlos Alcaraz ging daardoor over hem heen en is als eerste geplaatst.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.