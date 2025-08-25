Waar de US Open voor tennisser Tallon Griekspoor snel voorbij was, is dat het niet voor zijn vriendin. De Russin Anastasia Potapova won in de eerste ronde van de Chinees Lin Zhu. "Het is een goede dag op werk".

De vriendin van Griekspoor beleefde een sterke dag op het hardcourt van de US Open. De nummer 53 van de wereld was de grote favoriete tegen de Chinese, die teruggezakt is tot plek 275. Zij mocht meedoen via de protected ranking-regeling.

De 24-jarige Potapova won de eerste set met 6-4, waarna ze set twee met dezelfde cijfers verloor. In de derde en laatste set wist ze te overtuigen en sleepte ze de wedstrijd binnen door met 6-2 te winnen. Potapova neemt het in de tweede ronde op tegenover Mirra Andreeva of Alycia Parks.

Het behalen van de tweede ronde op een Grand Slam is niet niks voor Potapova. Hoewel ze vorig jaar in de derde ronde strandde van de US Open - haar beste resultaat tot nu toe - verliest ze meestal in de eerste ronde. Het is de zesde keer dat ze aan de US Open meedoet. "Een goede dag op kantoor ('Good day at the office')", schreef ze met een grote glimlach op Instagram.

De steun van vriend Griekspoor, de beste tennisser van Nederland, kon ze niet verwachten. Hij verloor diezelfde avond een kansloze partij tegen de veel lager geplaatste Fransman Adrian Mannarino: 7-5 6-4 6-0. Met name de laatste set was extra pijnlijk: Griekspoor won geen game.

Een stel

De twee worden al een jaar in elkaars bijzijn gespot, maar pas op Roland Garros wist Eurosport bevestigd te krijgen dat de Nederlander en de Russin een stel zijn. Vlak na hun teleurstellende grasresultaten vierden Griekspoor en Potapova samen vakantie op Griekenland, maar dat pakte vooral voor Potapova goed uit.

