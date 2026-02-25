Craig Tiley (64), de topman van Tennis Australia en directeur van de Australian Open, stapt op. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse tennisbond (USTA).

De in het Zuid-Afrikaanse Durban geboren Craig Tiley begon op zijn twaalfde met tennissen. Hij speelde tot zijn 24e op amateurniveau, waarna hij naar de Verenigde Staten verhuisde voor een managementprogramma in professioneel tennis. In 1994 werd Tiley coach van het herentennisteam van de Universiteit van Illinois. Deze functie bekleedde hij tot 2005, met als hoogtepunt een nationale titel in 2003.

Dertien jaar in dienst

In 2006 werd de Zuid-Afrikaan benoemd tot directeur van de Australian Open. In 2013 nam hij ook het voorzitterschap van Tennis Australia op zich. Dertien jaar later, een maand na de Australian Open van 2026, kondigde Tiley aan dat hij terugkeert naar de Verenigde Staten om de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse tennisbond te worden.

'Altijd al bewondering gehad'

"Ik heb altijd al bewondering gehad voor het leiderschap van de organisatie, de manier waarop ze de sport in de Verenigde Staten hebben laten groeien en het buitengewone succes van de US Open. Ik ben dolenthousiast om terug te keren naar het Amerikaanse tennis en samen te werken met het leiderschap op lokaal en nationaal niveau om de invloed, impact en toekomst van deze sport verder uit te breiden", verklaarde Tiley aan BBC Sport.

'Zeldzame combinatie'

"Vanaf het begin van dit proces was onze topprioriteit het vinden van de juiste leider om de deelname te versnellen en ons te helpen ons doel te bereiken: 35 miljoen spelers tegen 2035", aldus Brian Vahaly, voorzitter van de USTA. "Craig brengt een zeldzame combinatie van wereldwijde geloofwaardigheid op het hoogste sportniveau en een bewezen toewijding om de sport op fundamenteel niveau te laten groeien. Dit evenwicht is precies wat we op dit moment nodig hebben."

Tiley blijft nog enkele maanden aan het roer van Tennis Australia om een soepele overgang naar het nieuwe management te garanderen.