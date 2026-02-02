Het draaide op de Australian Open vooral om tennis, maar ook de inval van Rusland in Oekraïne houdt de gemoederen in de tenniswereld flink bezig. In Melbourne ging het zover dat een ballenmeisje er de dupe van werd. ‘Ongemakkelijk’, zo stellen oud-topsporters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Het was echt een ongemakkelijk moment tijdens de halve finale tussen Aryna Sabalenka en Elina Svitolina”, vertelt voormalig tophockeyster Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week samen met Van As opneemt. “Want die schudden geen handen met elkaar. Dat werd ook aangekondigd op het scherm in het stadion.”

Sabalenka is Belarussische en Svitolina Oekraïns en tennissers uit die landen schudden elkaar al sinds het begin van de oorlog geen hand meer. “Daar kun je natuurlijk van alles van vinden, maar het is wat het is”, aldus Hoog.

Op de foto

“Het is zelfs zo heftig dat ze ook niet samen met het ballenmeisje op de foto wilden”, gaat Hoog verder over de afkeer tussen Sabalenka en Svitolina. “Dat is een beetje traditie. Er wordt een ballenmeisje uitgekozen en dat mag dan op de foto met beide tennissters. Maar zij stond dus voor de verrassing dat ze eerst met Sabalenka en daarna met Svitolina op de foto ging.”

Van As: “Haar moeder vond daar echt wat van en heeft ook een heel relaas op social media geplaatst.” Hoog: “Zij denkt natuurlijk vanuit het ballenmeisje dat er dan tussenin komt te zitten. Het is een politieke kwestie en we hebben het hier over een kind dat echt totaal geen idee heeft van de oorlog in die landen.”

Ballenmeisje in het midden

Hoog vindt het jammer voor het ballenmeisje dat zij nu niet de foto heeft die ze graag wilde. “Dat je elkaar geen handen wil schudden, daar mogen we denk ik maar niet te veel van vinden, want dat voelt voor hun zo, dus ok.” Van As: “Ja, wij weten niet hoe dat is.” Hoog: “Maar dat je dan niet met zijn tweeën op de foto wil met een ballenmeisje… Het gaat niet om hun, maar om het meisje.” Van As: “Je hoeft elkaar niet aan te raken of aan te kijken.” Hoog: “Je kunt gewoon het ballenmeisje in het midden zetten en ernaast gaan staan.”

Van As: “Het gaat er waarschijnlijk om dat ze dan samen op de foto staan en dat beeld daarna dan verspreid wordt ofzo. Hoog: “Een ongemakkelijk moment was het.” Daar is Van As, die het moeilijk vind om er een mening over te hebben, het helemaal mee eens.

Luister de podcast

