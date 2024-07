Toeschouwer bij Wimbledon kreeg ace op pijnlijke plek: 'Ik begon net te ontspannen'

Een tenniswedstrijd bezoeken is niet zonder risico's. Dat heeft een man in het publiek bij Wimbledon 2024 ondervonden, toen hij in Londen keek naar Alexander Bublik tegen Tommy Paul.

Mel Merrett (51) zag hoe de Amerikaan Paul op setpoint kwam. Paul ramde een ace over het net. Zijn kanonskogel stuiterde verder, richtnig Merrett. Tegen The Sun vertelde hij hoe dat ging: "Ik begon me net te ontspannen, ik had mijn benen wijd. Iedereen naast me juichte vanwege het punt. Niemand, behalve mijn vriend, zag dat ik in mijn ballen was geraakt."

Bekijk het moment hieronder

Pijn

Een opslag van Paul kan een snelheid bereiken van over de 200 kilometer per uur."Het was zo ellendig dat ik niet eens de tennisbal kon oprapen", aldus het slachtoffer. "En wat het erger maakte, is dat de BBC het had uitgezonden. Al mijn vrienden hebben het nu gezien."

Hij onthult tegen de krant dat hij niet eens op zijn eigenlijke plek zat. Toen hij aankwam in het stadion, zat er al iemand op de plek waarvoor hij tickets had. Daarom plofte hij maar neer op deze noodlottige plek. "Het doet nog steeds pijn", jammert hij. "Ik had tranen van pijn, mijn maten hadden tranen van het lachen."

