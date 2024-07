Novak Djokovic weer met 'illegale' grijze brace in halve finale Wimbledon

Novak Djokovic speelt op Wimbledon met zijn inmiddels beroemde grijze brace. Ook in de halve finale tegen Lorenzo Musetti draagt hij de brace om zijn knie.

De 24-voudig grandslamkampioen liep begin vorige maand op Roland Garros een knieblessure op. Hij moest geopereerd worden en het was onzeker of Djokovic op tijd fit zou zijn voor Wimbledon. Het herstel verliep voorspoedig en de Serviër kwam ook vrij eenvoudig de eerste week van het grandslamtoernooi door.

Djokovic bereikte de halve finale van het prestigieuze toernooi door een afmelding van Alex de Minaur. De Australische nummer 9 van de wereld liep zijn heupblessure op aan het einde van zijn wedstrijd uit de vierde ronde tegen de Fransman Arthur Fils.

'Illegale brace'

Op dit moment gaat het alleen meer over de 'illegale' grijze brace van Djokovic, dan zijn prestaties op Wimbledon. In het reglement van het toernooi staat dat tennisspelers vrijwel volledig in het wit de baan moeten betreden. Zelfs off white of crèmetinten zijn niet toegestaan.

Voor medische hulpmiddelen wordt een uitzondering gemaakt. "Medische hulpmiddelen en uitrusting moeten indien mogelijk wit zijn, maar mogen indien noodzakelijk gekleurd zijn", luidt het reglement.

Relletjes

De brace is niet het enige waardoor Djokovic in opspraak raakte. Maandag kreeg hij het aan de stok met het publiek. De Serviër beweerde dat hij werd uitgejouwd door het publiek en was woedend na afloop. Ook liep hij later weg bij een interview.