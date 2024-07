Carlos Alcaraz bereikt finale Wimbledon en sart Engelse publiek met opmerking over EK voetbal

Carlos Alcaraz staat in de finale van Wimbledon 2024. Hij rekende in de halve finale af met Daniil Medvedev, die nog wel de eerste set pakte: 6-7 6-3 6-4 6-4.

Medvedev begon goed aan de pot tegen de Spanjaard pakte in de vierde game de eerste break van de wedstrijd. Daarop verloor hij zijn eigen opslagbeurt, maar pakte hij ook opnieuw die van Alcaraz af. Die begon juist erg matig, zeker zijn service liet te wensen over. Dat gebeurde ook in de tiebreak waar het eerste bedrijf uiteindelijk in resulteerde.

Speelschema Wimbledon 2024 | Carlos Alcaraz wacht op tweede finalist Nadat de Barbora Krejcikova en Jasmine Paolini donderdag bij de vrouwen de finale haalden op Wimbledon, worden vandaag de halve finales bij de mannen afgewerkt. Dit is het programma van vrijdag 12 juli.

Vloeken

Zo kon Medvedev de tiebreak met 7-1 winnen om zo op een 1-0 voorsprong te komen. Dat gebeurde overigens nadat hij een vermaning kreeg van de umpire, die hij iets naars toe leek te bijten met schuttingtaal. De wedstrijdleiding overlegde zelfs even met haar meerdere, maar hield het op een waarschuwing. Het voorval gebeurde nadat de scheidsrechter een dubbele stuit dacht te zien, waar de Rus het niet mee eens was.

Alcaraz neemt touwtjes in handen

De nummer 3 van de wereld richtte zich op in de tweede set. Hij breakte zijn opponent in de vierde leg en dat was voldoende om de set naar zich toe te trekken: 3-6. In het derde bedrijf deed de Spanjaard er nog een schepje bovenop en serveerde hij erg goed. Daarmee speelde hij zich naar een 4-6 setwinst en de 1-2 tussenstand.

Gaandeweg de vierde set werd duidelijk dat de Rus geen antwoord meer kon vinden op het spel van de Spanjaard. Medvedev is een geweldige tacticus, maar mist vergeleken met Alcaraz wat finesse en variatie. De titelhouder speelt in de finale tegen Novak Djokovic of Lorenzo Musetti, de Italiaanse verrassing.

Tekst gaat door na de tweet

🎾🇬🇧 | Vanaf de tweede set kreeg Alcaraz vat op Medvedev. En toen ging het snel, kun je achteraf concluderen. Alcaraz staat in de finale. Krijgen we een herhaling vs Djokovic? 🙌🇪🇸 #Wimbledon



📺 Grand Slams kijk je op HBO Max pic.twitter.com/q4utOv5EA0 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 12, 2024

Finale EK 2024

Tijdens het interview op de baan moest Alcaraz nog even op zijn woorden letten. Over de finale van zondag zei hij: "Het wordt natuurlijk een mooie dag voor Spaanse mensen". Dat was een verwijzing naar de finale van het EK voetbal, tussen Spanje en Engeland. Het publiek bij WImbledon komt grotendeels uit Engeland.

Een deel van de toeschouwers reageerde dan ook luidruchtig op die opmerking. Alcaraz en zijn team konden er wel om lachen. Met een ondeugende glimlach herstelde de tennisser zich: "Ik heb niet gezegd dat Spanje gaat winnen! Ik zeg alleen maar dat het een leuke dag wordt." Ook vouwde hij kort zijn handen, als om te smeken om vergiffenis.