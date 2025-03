Schaatstalent Pien Hersman steunt in vrij weekend kreunende vriend in Spanje

Topschaatsster Pien Hersman gebruikt haar schaatsvakantie om haar tennissende vriend aan te moedigen. Waar in Noorwegen de WK afstanden afgesloten werden, viert het 21-jarige talent alvast vakantie in een stuk warmer klimaat.

De 21-jarige Hersman plaatste zich niet voor de WK afstanden in Hamar. Dat betekende dat de populaire schaatsster - die ruim 700 duizend volgers op Instagram verzamelde - eerder vrij is dan andere toppers. Een ideaal moment om naar Spanje te vliegen en haar vriend Jesper de Jong aan te moedigen op een belangrijk moment in zijn carrière.

Jesper de Jong

De Nederlandse tennisser speelt momenteel een Challenger-toernooi in Murcia. Dat toernooi is zelf niet het meest vooraanstaande toernooi op de tenniskalender, maar De Jong kan er wel belangrijke ATP-punten winnen. Hersman deelde lieve beelden van haar nieuwe vriend. Op het Spaanse gravel kreunt hij erop los tijdens de training. Maandag speelt hij in de eerste ronde tegen de Italiaanse Andrea Pellegrino, nummer 255 van de wereld.

Het 24-jarige talent uit Haarlem is namelijk bezig met een opmars in de tenniswereld. Hij heeft zich opgewerkt naar positie 106 van de wereldranglijst, nipt buiten de magische top 100. Het winnen van een Challenger-toernooi kan dus zomaar en top 100-positie betekenen. Dit lukte De Jong nog niet eerder.

De Jong heeft ervaring met het winnen van Challengers: hij schreef er al drie op zijn naam. Vorig jaar maakte hij zijn debuut op grandslamtoernooien. Zowel op de Australian Open en Roland Garros overleefde hij de eerste ronde. De Jong en Hersman wonen samen in een appartement in het centrum van Alkmaar.

Alles over WK afstanden

Nederland was enorm succesvol op de WK afstanden op Hamar - zonder Hersman. De Oranje equipe pakte acht maal de gouden medaille, zes keer zilver en vier keer brons. Joy Beune was met drie wereldtitels de ware schaatskoningin van Hamar.

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.