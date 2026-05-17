Elina Svitolina boekte na acht jaar weer eens een groot succes door het Masters-toernooi van Rome te winnen. De Oekraïense toptennisster deed dat door in de finale de Amerikaanse Coco Gauff te verslaan. Na afloop grapte ze al naar haar man en collega-tennisser Gaël Monfils. De Fransman liet op zijn beurt van zich horen en stak de loftrompet over zijn vrouw.

Monfils was niet in Rome om zelf te spelen, maar was wel aandachtig toeschouwer bij de finale van zijn vrouw. Svitolina haalde de Franse tennisser zelf aan tijdens haar speech. Ze grapte dat hij altijd tegen haar zegt dat ze slecht is in speeches, maar zaterdag moest ze er wel aan geloven nadat ze de wedstrijd tegen Gauff had gewonnen en daarmee de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen.

Op Instagram toonde Monfils, met wie ze al jaren getrouwd is en een dochtertje heeft, zich vooral van zijn zachte kant. Met een heel lief bericht naar de buitenwereld toe, feliciteerde hij Svitolina met haar zege, maar ook vooral met haar persoonlijkheid. "Acht jaar. Acht jaar om terug te klimmen naar de top van een Masters 1000. Wat een seizoen, wat een week, wat een speler. Maar bovenal: wat een vrouw. Een ongelooflijke moeder voor Skaï, een buitengewone atleet, een ziel als geen ander."

'Ik hou van je'

Skaï is de dochter van de twee tennissers en met 'acht jaar' doelt hij op de periode tussen de recente zege in Rome en de laatste keer dat Svitolina de beste was tijdens de Masters in de Italiaanse hoofdstad. "Ik ben zo trots op jou mijn liefste. Van je kracht, je kalmte, van alles wat je dag in dag uit rustig draagt. Je inspireert me, elke dag. Geniet hiervan, laat het allemaal op je inwerken. Je verdient elke seconde ervan. Ik hou van je", sluit hij af met een hartje.

Wildcard Roland Garros

De 39-jarige Monfils is bezig aan zijn afscheidsjaar op de ATP Tour en mag over een week zijn opwachting maken bij Roland Garros. Hij kreeg een wildcard van de organisatie van de Franse Grand Slam, die de acrobaat en publiekslieveling graag in actie zien op het Franse gravel.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover