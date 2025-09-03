Toptennisser Alex de Minaur, de nummer 8 van de wereldranglijst, is woensdagavond (Nederlandse tijd) na een zenuwslopende strijd uitgeschakeld op de US Open. Felix Auger Aliassime bleek te sterk voor hem, ondanks een indrukwekkend punt.

De Canadees en Australiër maakten het erg spannend in de kwartfinale. Ze waren erg aan elkaar gewaagd. De eerste set won De Minaur met 6-4. Vervolgens won ook Auger-Aliassime een set via een tiebreak. In de derde set pakte de nummer 27 van de wereld de voorsprong, het werd 7-5 voor de 25-jarige.

Daarna kwam De Minaur weer op voorsprong. Die gaf de nummer acht van de wereldranglijst echter uit handen. Auger-Aliassime maakte 5-5 gelijk. De set moest uiteindelijk beslist worden met een tie break. Daarin ging de Canadees er met de winst vandoor.

Punt van het toernooi

De Minaur stal in de partij wel de show met een fantastische bal die meteen bestempeld werd als het 'punt van het toernooi'. Hij speelde een perfecte tweener, een achterwaartse bal tussen de benen door, die vlak voor de baseline terecht kwam.

Auger-Aliassime versloeg op de Grand Slam in New York al toppers Alexander Zevrev en Andrey Rublev. Hij bereikt voor de tweede keer de halve finale van het toernooi. Dat deed hij eerder al in 2021. Toen verloor hij van Daniil Medvedev. De Minaur strandt voor de derde keer in de kwartfinales. Hij kwam nog nooit verder op de US Open.

De nummer 27 van de wereld treft dit keer de winnaar van de partij tussen titelverdediger Jannik Sinner en Lorenzo Musetti. De twee Italianen spelen woensdagnacht tegen elkaar. Carlos Alcaraz en Novak Djokovic staan in de andere halve finale.

